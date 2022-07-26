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Более 1,2 тысячи случаев загрязнения дворов предотвратили в МО за июнь

Более 1,2 тысячи случаев загрязнения дворов предотвратили в МО за июнь - РИА Новости, 26.07.2022

Более 1,2 тысячи случаев загрязнения дворов предотвратили в МО за июнь

В июне 2022 года в Подмосковье предотвратили свыше 1,2 тысячи случаев загрязнения дворов. К административной ответственности привлекли 267 организаций в 49... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:26

2022-07-26T19:26

2022-07-26T19:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В июне 2022 года в Подмосковье предотвратили свыше 1,2 тысячи случаев загрязнения дворов. К административной ответственности привлекли 267 организаций в 49 городских округах. Все они нарушили правила соблюдения чистоты. Об этом сообщил телеканал "360".Информацию о нарушениях удалось собрать благодаря видеокамерам, установленным по проекту "Безопасный регион", и мобильному приложению "Народный инспектор". Среди нарушений — выбросы отходов и строительного мусора, а также порча газона."К ответственности привлечены в основном управляющие компании и администрации муниципальных образований. Все нарушения устранены в сроки, обозначенные областным законодательством", — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.Кроме того, предупреждения выписали в 119 случаях. Если нарушения не будут исправлены, организации ждет штраф. Также специалисты провели более 800 профилактических бесед с сотрудниками МБУ, УК и частных компаний.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)