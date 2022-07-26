https://ria.ru/20220726/dtp-1804996502.html
В ДТП в Казахстане погибли пять человек
В ДТП в Казахстане погибли пять человек - РИА Новости, 26.07.2022
В ДТП в Казахстане погибли пять человек
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Кызылординской области Казахстана, сообщила пресс-служба департамента по... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:32
2022-07-26T12:32
2022-07-26T12:32
авто
самара
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АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Кызылординской области Казахстана, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.По данным пресс-службы, столкновение двух легковых автомобилей произошло в ночь на вторник на 1713-м километре автодороги Самара - Шымкент."В результате столкновения легкового автомобиля Toyota Camry под управлением гражданина 1995 года рождения и легкового автомобиля Daewoo Nexia под управлением гражданина 1980 года рождения на месте происшествия скончались два водителя и пассажиры легкового автомобиля Daewoo Nexia… Всего погибло пять человек, из них два ребенка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220725/dominikana-1804691606.html
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авто, самара, шымкент, toyota corolla
В ДТП в Казахстане погибли пять человек
На юге Казахстана в ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей