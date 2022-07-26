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Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке
Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке - РИА Новости, 26.07.2022
Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке
Боевики украинской теробороны в Дружковке в Донецкой Народной Республике оборудовали огневые точки в профессиональном лицее и заминировали подходы к зданию,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T22:29
2022-07-26T22:29
2022-07-26T22:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевики украинской теробороны в Дружковке в Донецкой Народной Республике оборудовали огневые точки в профессиональном лицее и заминировали подходы к зданию, умышленно не уведомив местное население, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике, в Дружковке на территории профессионального лицея № 36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сообщил он.
https://ria.ru/20220726/ukraina-1805109309.html
дружковка
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дружковка, донецкая народная республика, в мире, донбасс, украина
Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке
Минобороны: украинские боевики заняли лицей в Дружковке и заминировали подходы к зданию