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Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/druzhkovka-1805205216.html
Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке
Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке - РИА Новости, 26.07.2022
Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке
Боевики украинской теробороны в Дружковке в Донецкой Народной Республике оборудовали огневые точки в профессиональном лицее и заминировали подходы к зданию,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T22:29
2022-07-26T22:29
специальная военная операция на украине
дружковка
донецкая народная республика
в мире
донбасс
украина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевики украинской теробороны в Дружковке в Донецкой Народной Республике оборудовали огневые точки в профессиональном лицее и заминировали подходы к зданию, умышленно не уведомив местное население, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике, в Дружковке на территории профессионального лицея № 36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сообщил он.
https://ria.ru/20220726/ukraina-1805109309.html
дружковка
донецкая народная республика
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украина
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дружковка, донецкая народная республика, в мире, донбасс, украина
22:29 26.07.2022
 
Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке

Минобороны: украинские боевики заняли лицей в Дружковке и заминировали подходы к зданию

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевики украинской теробороны в Дружковке в Донецкой Народной Республике оборудовали огневые точки в профессиональном лицее и заминировали подходы к зданию, умышленно не уведомив местное население, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Донецкой Народной Республике, в Дружковке на территории профессионального лицея № 36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сообщил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДружковкаДонецкая Народная РеспубликаВ миреДонбассУкраина
 
 
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