https://ria.ru/20220726/druzhkovka-1805205216.html

Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке

Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке - РИА Новости, 26.07.2022

Боевики украинской теробороны заняли лицей в Дружковке

Боевики украинской теробороны в Дружковке в Донецкой Народной Республике оборудовали огневые точки в профессиональном лицее и заминировали подходы к зданию,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T22:29

2022-07-26T22:29

2022-07-26T22:29

специальная военная операция на украине

дружковка

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украина

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевики украинской теробороны в Дружковке в Донецкой Народной Республике оборудовали огневые точки в профессиональном лицее и заминировали подходы к зданию, умышленно не уведомив местное население, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике, в Дружковке на территории профессионального лицея № 36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сообщил он.

https://ria.ru/20220726/ukraina-1805109309.html

дружковка

донецкая народная республика

донбасс

украина

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дружковка, донецкая народная республика, в мире, донбасс, украина