https://ria.ru/20220726/drony-1804924871.html
У Украины почти не осталось ударных дронов, заявил российский зенитчик
У Украины почти не осталось ударных дронов, заявил российский зенитчик - РИА Новости, 26.07.2022
У Украины почти не осталось ударных дронов, заявил российский зенитчик
У украинских военных не осталось ударных дронов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил офицер ПВО из группировки "О" ("Отважные"). РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T06:06
2022-07-26T06:06
2022-07-26T09:07
специальная военная операция на украине
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 26 июл — РИА Новости. У украинских военных не осталось ударных дронов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил офицер ПВО из группировки "О" ("Отважные")."На данном этапе операции мы работаем по разведывательным БПЛА, таким как "Лелека", "Фурия". Несмотря на их малоразмерность, мы также их уничтожаем. <...> Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны. — Прим. ред.), так как ударных у него не осталось", — рассказал собеседник агентства."Лелека-100" и А1-СМ "Фурия" — разведывательные беспилотники, стоящие на вооружении украинской армии. По заявленным характеристикам размах крыльев "Фурии" составляет 2050 миллиметров, размах крыльев "Лелеки-100" —1980 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804815588.html
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"Ударных дронов у них уже не осталось" – российский офицер ПВО о беспилотниках ВСУ
Офицер ПВО из группировки ВС РФ "О" ("Отважные") рассказал, что у украинских военных не осталось ударных дронов, в последнее время его расчет "Бук М-3" сбивает в основном разведывательные беспилотники.
2022-07-26T06:06
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в мире, украина, россия
06:06 26.07.2022 (обновлено: 09:07 26.07.2022)
У Украины почти не осталось ударных дронов, заявил российский зенитчик
Зенитчик из группировки "О" заявил, что у украинских военных не осталось ударных дронов