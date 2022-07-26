В Липецкой области выбрали лучшую доярку

"Конкурс в этом году серьезно помолодел. Восемь участников моложе 35 лет, а самой юной доярке – всего 21 год. Это хорошо, что молодежь сегодня стремится найти себе применение в селе. На агропредприятиях сейчас хорошие зарплаты, да и мы, как власть, стараемся создать все условия комфортной жизни в глубинке", - сказал Артамонов.