В Липецкой области выбрали лучшую доярку
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиКонкурс мастеров машинного доения коров в Чаплыгинском районе Липецкой области
Конкурс мастеров машинного доения коров в Чаплыгинском районе Липецкой области
ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. В Липецкой области подвели итоги конкурса на звание лучшей доярки региона, абсолютной чемпионкой стала уроженка Донбасса, проживающая в Чаплыгинском районе области с 2015 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он добавил, что конкурс проходил в два этапа. Сначала животноводы представили свои навыки в разборке и сборке доильного аппарата, а также ответили на 20 профессиональных вопросов. Затем в летнем лагере участники на практике продемонстрировали умения в подготовке и доении коров.
"Конкурс в этом году серьезно помолодел. Восемь участников моложе 35 лет, а самой юной доярке – всего 21 год. Это хорошо, что молодежь сегодня стремится найти себе применение в селе. На агропредприятиях сейчас хорошие зарплаты, да и мы, как власть, стараемся создать все условия комфортной жизни в глубинке", - сказал Артамонов.