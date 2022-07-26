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В Липецкой области выбрали лучшую доярку - РИА Новости, 26.07.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области выбрали лучшую доярку
В Липецкой области выбрали лучшую доярку - РИА Новости, 26.07.2022
В Липецкой области выбрали лучшую доярку
В Липецкой области подвели итоги конкурса на звание лучшей доярки региона, абсолютной чемпионкой стала уроженка Донбасса, проживающая в Чаплыгинском районе... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:24
2022-07-26T15:24
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. В Липецкой области подвели итоги конкурса на звание лучшей доярки региона, абсолютной чемпионкой стала уроженка Донбасса, проживающая в Чаплыгинском районе области с 2015 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он добавил, что конкурс проходил в два этапа. Сначала животноводы представили свои навыки в разборке и сборке доильного аппарата, а также ответили на 20 профессиональных вопросов. Затем в летнем лагере участники на практике продемонстрировали умения в подготовке и доении коров.
https://ria.ru/20220722/lipetsk-1804215888.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов
15:24 26.07.2022
 

В Липецкой области выбрали лучшую доярку

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиКонкурс мастеров машинного доения коров в Чаплыгинском районе Липецкой области
Конкурс мастеров машинного доения коров в Чаплыгинском районе Липецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Конкурс мастеров машинного доения коров в Чаплыгинском районе Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. В Липецкой области подвели итоги конкурса на звание лучшей доярки региона, абсолютной чемпионкой стала уроженка Донбасса, проживающая в Чаплыгинском районе области с 2015 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он добавил, что конкурс проходил в два этапа. Сначала животноводы представили свои навыки в разборке и сборке доильного аппарата, а также ответили на 20 профессиональных вопросов. Затем в летнем лагере участники на практике продемонстрировали умения в подготовке и доении коров.
"Конкурс в этом году серьезно помолодел. Восемь участников моложе 35 лет, а самой юной доярке – всего 21 год. Это хорошо, что молодежь сегодня стремится найти себе применение в селе. На агропредприятиях сейчас хорошие зарплаты, да и мы, как власть, стараемся создать все условия комфортной жизни в глубинке", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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