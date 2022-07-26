https://ria.ru/20220726/dosug-1805144940.html

В Липецкой области построят два досуговых центра

В Липецкой области построят два досуговых центра - РИА Новости, 26.07.2022

В Липецкой области построят два досуговых центра

Два досуговых центра построят до конца года в селах Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", всего с 2019 года таких объектов в области будет возведено... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:35

2022-07-26T17:35

2022-07-26T17:35

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

елецкий район

данковский район

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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Два досуговых центра построят до конца года в селах Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", всего с 2019 года таких объектов в области будет возведено восемь, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, до первого декабря этого года планируется сдача в эксплуатацию Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района. Строительство там идет с опережением графика. Стоимость работ составляет 38,2 миллиона рублей. В здании разместятся зрительный зал на 200 мест, библиотека, помещения для занятий по интересам. Еще один центр досуга откроется к новому году в Данковском районе."Строительство социальных объектов в муниципалитетах идёт хорошими темпами. Сегодня это особенно важно, и данные проекты находятся на постоянном контроле власти", подчеркнул Игорь Артамонов.Он напомнил, что в начале этого года был сдан Дом культуры в селе Ратчино Добровского района. Он стал шестым ДК, построенным в Липецкой области по нацпроекту "Культура" с 2019 года. В этом году число таких объектов увеличится до восьми.

https://ria.ru/20220720/rekonstruktsiya-1803730947.html

липецкая область

елецкий район

данковский район

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, общество, елецкий район, данковский район