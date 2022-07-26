В Липецкой области построят два досуговых центра
© Фото : Правительство Липецкой областиСтроительство Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района
Строительство Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района
ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Два досуговых центра построят до конца года в селах Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", всего с 2019 года таких объектов в области будет возведено восемь, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, до первого декабря этого года планируется сдача в эксплуатацию Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района. Строительство там идет с опережением графика. Стоимость работ составляет 38,2 миллиона рублей. В здании разместятся зрительный зал на 200 мест, библиотека, помещения для занятий по интересам. Еще один центр досуга откроется к новому году в Данковском районе.
"Строительство социальных объектов в муниципалитетах идёт хорошими темпами. Сегодня это особенно важно, и данные проекты находятся на постоянном контроле власти", подчеркнул Игорь Артамонов.
Он напомнил, что в начале этого года был сдан Дом культуры в селе Ратчино Добровского района. Он стал шестым ДК, построенным в Липецкой области по нацпроекту "Культура" с 2019 года. В этом году число таких объектов увеличится до восьми.