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В Липецкой области построят два досуговых центра - РИА Новости, 26.07.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220726/dosug-1805144940.html
В Липецкой области построят два досуговых центра
В Липецкой области построят два досуговых центра - РИА Новости, 26.07.2022
В Липецкой области построят два досуговых центра
Два досуговых центра построят до конца года в селах Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", всего с 2019 года таких объектов в области будет возведено... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:35
2022-07-26T17:35
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
елецкий район
данковский район
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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Два досуговых центра построят до конца года в селах Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", всего с 2019 года таких объектов в области будет возведено восемь, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, до первого декабря этого года планируется сдача в эксплуатацию Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района. Строительство там идет с опережением графика. Стоимость работ составляет 38,2 миллиона рублей. В здании разместятся зрительный зал на 200 мест, библиотека, помещения для занятий по интересам. Еще один центр досуга откроется к новому году в Данковском районе."Строительство социальных объектов в муниципалитетах идёт хорошими темпами. Сегодня это особенно важно, и данные проекты находятся на постоянном контроле власти", подчеркнул Игорь Артамонов.Он напомнил, что в начале этого года был сдан Дом культуры в селе Ратчино Добровского района. Он стал шестым ДК, построенным в Липецкой области по нацпроекту "Культура" с 2019 года. В этом году число таких объектов увеличится до восьми.
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липецкая область, игорь артамонов, общество, елецкий район, данковский район
17:35 26.07.2022
 

В Липецкой области построят два досуговых центра

© Фото : Правительство Липецкой областиСтроительство Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района
Строительство Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Строительство Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района
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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Два досуговых центра построят до конца года в селах Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", всего с 2019 года таких объектов в области будет возведено восемь, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, до первого декабря этого года планируется сдача в эксплуатацию Дома культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района. Строительство там идет с опережением графика. Стоимость работ составляет 38,2 миллиона рублей. В здании разместятся зрительный зал на 200 мест, библиотека, помещения для занятий по интересам. Еще один центр досуга откроется к новому году в Данковском районе.
"Строительство социальных объектов в муниципалитетах идёт хорошими темпами. Сегодня это особенно важно, и данные проекты находятся на постоянном контроле власти", подчеркнул Игорь Артамонов.
Он напомнил, что в начале этого года был сдан Дом культуры в селе Ратчино Добровского района. Он стал шестым ДК, построенным в Липецкой области по нацпроекту "Культура" с 2019 года. В этом году число таких объектов увеличится до восьми.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбществоЕлецкий районДанковский район
 
 
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