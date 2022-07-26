https://ria.ru/20220726/dorogi-1805119555.html
В Крыму восстановят дороги в сторону Херсонской области
В Крыму восстановят дороги в сторону Херсонской области - РИА Новости, 26.07.2022
В Крыму восстановят дороги в сторону Херсонской области
В Северном Крыму восстановят дороги в сторону освобожденной Херсонской области, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:37
2022-07-26T16:37
2022-07-26T17:09
украина
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В Северном Крыму восстановят дороги в сторону освобожденной Херсонской области, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Это будет происходить. Тут поможет и федеральный центр. Для освобожденных территорий это становится дорогой жизни, в том числе в части поставки продукции", — сказал он.По его словам, экономическое сотрудничество Крыма с освобожденными регионами юга Украины продолжает укрепляться, восстановлены многие утраченные торговые связи.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804959712.html
https://ria.ru/20220726/vosstanovlenie-1805109325.html
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украина, херсонская область , запорожская область
16:37 26.07.2022 (обновлено: 17:09 26.07.2022)
В Крыму восстановят дороги в сторону Херсонской области
Константинов: в Крыму восстановят дороги в сторону освобожденной Херсонской области