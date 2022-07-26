https://ria.ru/20220726/doroga-1805112184.html

Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей города и области

Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей города и области - РИА Новости, 26.07.2022

Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей города и области

Московский скоростной диаметр станет бесплатным для жителей Москвы и области и платным для транзитных автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:25

2022-07-26T16:25

2022-07-26T17:53

общество

авто

москва

сергей собянин

московская область (подмосковье)

садовое кольцо (москва)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московский скоростной диаметр станет бесплатным для жителей Москвы и области и платным для транзитных автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд", — написал мэр.Московский скоростной диаметр станет самой длинной бессветофорной магистралью, протяженностью 68 километров с севера на юг города. Мэр поставил строителям задачу построить дорогу, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут.На трассе будет полностью запрещено движение грузовиков, за исключением машин с пропусками для проезда по столичному региону. Также на МСД организуют пять маршрутов наземного городского транспорта.Пунктов оплаты со шлагбаумами на МСД на будет, а плата за транзитный проезд будет взиматься безбарьерно – путем автоматизированного считывания номеров. Для оплаты проезда необходимо будет использовать мобильные приложения "Парковки России" и "Московский транспорт". Первый год платный проезд будет осуществляться в пилотном режиме. При необходимости в систему будут вноситься корректировки.Кроме того, новая городская автомобильная трасса соединит крупнейшие вылетные магистрали – Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК и МКАД.Строительство основного участка МСД – СВХ – планируется завершить в сентябре 2022 года, Южный участок диаметра – ЮВХ – будет введен в 2023 году.В пресс-службе отметили, что благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на Садовое кольцо, ТТК и МКАД снизится до 30%. Кроме того, улучшится транспортное обслуживание аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", вокзала "Восточный" и других важных объектов городской инфраструктуры. Ввод платного проезда по МСД улучшит экологию за счет сокращения объема вредных выбросов в прилегающих районах на 20%.Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что МСД предназначен для внутрирегиональных поездок жителей Москвы и Московской области, поэтому ввод платного проезда - это защита от дополнительного трафика транзитных легковых машин."До 1 октября 2022 года будут собираться предложения от жителей и экспертов, как защитить город от транзитных машин, чтобы по итогам выработать предложение и финальный подход по размеру платы", - рассказал Ликсутов.

https://realty.ria.ru/20220222/diametr-1774245577.html

https://ria.ru/20220602/trassa-1792704331.html

https://ria.ru/20220601/proezd-1792241962.html

https://realty.ria.ru/20220720/kuryanovo-1803725582.html

москва

московская область (подмосковье)

садовое кольцо (москва)

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