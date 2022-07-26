https://ria.ru/20220726/doroga-1805112184.html
Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей города и области
Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей города и области - РИА Новости, 26.07.2022
Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей города и области
Московский скоростной диаметр станет бесплатным для жителей Москвы и области и платным для транзитных автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:25
2022-07-26T16:25
2022-07-26T17:53
общество
авто
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
садовое кольцо (москва)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московский скоростной диаметр станет бесплатным для жителей Москвы и области и платным для транзитных автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд", — написал мэр.Московский скоростной диаметр станет самой длинной бессветофорной магистралью, протяженностью 68 километров с севера на юг города. Мэр поставил строителям задачу построить дорогу, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут.На трассе будет полностью запрещено движение грузовиков, за исключением машин с пропусками для проезда по столичному региону. Также на МСД организуют пять маршрутов наземного городского транспорта.Пунктов оплаты со шлагбаумами на МСД на будет, а плата за транзитный проезд будет взиматься безбарьерно – путем автоматизированного считывания номеров. Для оплаты проезда необходимо будет использовать мобильные приложения "Парковки России" и "Московский транспорт". Первый год платный проезд будет осуществляться в пилотном режиме. При необходимости в систему будут вноситься корректировки.Кроме того, новая городская автомобильная трасса соединит крупнейшие вылетные магистрали – Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК и МКАД.Строительство основного участка МСД – СВХ – планируется завершить в сентябре 2022 года, Южный участок диаметра – ЮВХ – будет введен в 2023 году.В пресс-службе отметили, что благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на Садовое кольцо, ТТК и МКАД снизится до 30%. Кроме того, улучшится транспортное обслуживание аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", вокзала "Восточный" и других важных объектов городской инфраструктуры. Ввод платного проезда по МСД улучшит экологию за счет сокращения объема вредных выбросов в прилегающих районах на 20%.Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что МСД предназначен для внутрирегиональных поездок жителей Москвы и Московской области, поэтому ввод платного проезда - это защита от дополнительного трафика транзитных легковых машин."До 1 октября 2022 года будут собираться предложения от жителей и экспертов, как защитить город от транзитных машин, чтобы по итогам выработать предложение и финальный подход по размеру платы", - рассказал Ликсутов.
https://realty.ria.ru/20220222/diametr-1774245577.html
https://ria.ru/20220602/trassa-1792704331.html
https://ria.ru/20220601/proezd-1792241962.html
https://realty.ria.ru/20220720/kuryanovo-1803725582.html
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общество, авто, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), садовое кольцо (москва), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), максим ликсутов
16:25 26.07.2022 (обновлено: 17:53 26.07.2022)
Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей города и области
Собянин: МСД станет бесплатным для москвичей и платным для транзитных автомобилей
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости
. Московский скоростной диаметр станет бесплатным для жителей Москвы и области и платным для транзитных автомобилей, сообщил
в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"МСД будет бесплатным для жителей Москвы
и Подмосковья
. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд", — написал мэр.
Московский скоростной диаметр станет самой длинной бессветофорной магистралью, протяженностью 68 километров с севера на юг города. Мэр поставил строителям задачу построить дорогу, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут.
На трассе будет полностью запрещено движение грузовиков, за исключением машин с пропусками для проезда по столичному региону. Также на МСД организуют пять маршрутов наземного городского транспорта.
Пунктов оплаты со шлагбаумами на МСД на будет, а плата за транзитный проезд будет взиматься безбарьерно – путем автоматизированного считывания номеров. Для оплаты проезда необходимо будет использовать мобильные приложения "Парковки России" и "Московский транспорт". Первый год платный проезд будет осуществляться в пилотном режиме. При необходимости в систему будут вноситься корректировки.
Кроме того, новая городская автомобильная трасса соединит крупнейшие вылетные магистрали – Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК и МКАД.
Строительство основного участка МСД – СВХ – планируется завершить в сентябре 2022 года, Южный участок диаметра – ЮВХ – будет введен в 2023 году.
В пресс-службе отметили, что благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на Садовое кольцо
, ТТК и МКАД снизится до 30%. Кроме того, улучшится транспортное обслуживание аэропортов "Шереметьево
", "Домодедово
", вокзала "Восточный" и других важных объектов городской инфраструктуры. Ввод платного проезда по МСД улучшит экологию за счет сокращения объема вредных выбросов в прилегающих районах на 20%.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
отметил, что МСД предназначен для внутрирегиональных поездок жителей Москвы и Московской области, поэтому ввод платного проезда - это защита от дополнительного трафика транзитных легковых машин.
"До 1 октября 2022 года будут собираться предложения от жителей и экспертов, как защитить город от транзитных машин, чтобы по итогам выработать предложение и финальный подход по размеру платы", - рассказал Ликсутов.