https://ria.ru/20220726/donetsk-1804921518.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Буденовскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:26

2022-07-26T03:26

2022-07-26T03:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Буденовскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.20 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Буденовский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220725/pozhar-1804902150.html

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецк (днр)