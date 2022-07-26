Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Буденовскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.20 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Буденовский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.