https://ria.ru/20220726/dollar-1804930008.html

Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин

Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин - РИА Новости, 26.07.2022

Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин

Процесс дедолларизации начался по всему миру, его не остановить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:12

2022-07-26T08:12

2022-07-26T08:33

в мире

сша

вячеслав володин

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Процесс дедолларизации начался по всему миру, его не остановить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В Telegram-канале политик перечислил причины, почему доллар теряет свои позиции, отметив, что существует цикличность, согласно которой каждой мировой валюте отведен период, равный примерно 100 годам."Насколько быстро (доллар потеряет позиции) - вопрос открытый, но очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить", - подчеркнул Володин.Среди других причин спикер ГД назвал необеспеченность доллара реальными товарами и ресурсами - "американский печатный станок ничем не сдерживается", а также использование этой валюты в качестве "инструмента политической борьбы".Процессу способствуют и изменения геополитического характера, доказательством чего становятся растущие взаиморасчеты в нацвалютах и нежелание США "признавать собственные ошибки", также отметил парламентарий."На смену последнему также придёт новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками", - резюмировал Володин.

https://ria.ru/20220726/dollar-1804916281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вячеслав володин, россия