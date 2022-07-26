https://ria.ru/20220726/dollar-1804930008.html
Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин
Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин - РИА Новости, 26.07.2022
Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин
Процесс дедолларизации начался по всему миру, его не остановить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:12
2022-07-26T08:12
2022-07-26T08:33
в мире
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вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Процесс дедолларизации начался по всему миру, его не остановить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В Telegram-канале политик перечислил причины, почему доллар теряет свои позиции, отметив, что существует цикличность, согласно которой каждой мировой валюте отведен период, равный примерно 100 годам."Насколько быстро (доллар потеряет позиции) - вопрос открытый, но очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить", - подчеркнул Володин.Среди других причин спикер ГД назвал необеспеченность доллара реальными товарами и ресурсами - "американский печатный станок ничем не сдерживается", а также использование этой валюты в качестве "инструмента политической борьбы".Процессу способствуют и изменения геополитического характера, доказательством чего становятся растущие взаиморасчеты в нацвалютах и нежелание США "признавать собственные ошибки", также отметил парламентарий."На смену последнему также придёт новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками", - резюмировал Володин.
https://ria.ru/20220726/dollar-1804916281.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сша, вячеслав володин, россия
08:12 26.07.2022 (обновлено: 08:33 26.07.2022)
Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин
Володин: процесс дедолларизации запущен во всем мире, и его не остановить
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Процесс дедолларизации начался по всему миру, его не остановить, заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Telegram-канале политик перечислил причины, почему доллар теряет свои позиции, отметив, что существует цикличность, согласно которой каждой мировой валюте отведен период, равный примерно 100 годам.
"Насколько быстро (доллар потеряет позиции) - вопрос открытый, но очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить", - подчеркнул Володин.
Среди других причин спикер ГД назвал необеспеченность доллара реальными товарами и ресурсами - "американский печатный станок ничем не сдерживается", а также использование этой валюты в качестве "инструмента политической борьбы".
Процессу способствуют и изменения геополитического характера, доказательством чего становятся растущие взаиморасчеты в нацвалютах и нежелание США "признавать собственные ошибки", также отметил парламентарий.
"На смену последнему также придёт новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками", - резюмировал Володин.