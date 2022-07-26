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США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО - РИА Новости, 26.07.2022
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США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО
США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО - РИА Новости, 26.07.2022
США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в настоящее время не имеет альтернатив ни в виде промежуточного варианта, ни в качестве иного соглашения, об... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:18
2022-07-26T15:18
в мире
сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
нью-йорк (город)
договор о нераспространении ядерного оружия
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в настоящее время не имеет альтернатив ни в виде промежуточного варианта, ни в качестве иного соглашения, об этом во вторник заявил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтверждал желание Вашингтона сотрудничать со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления ДНЯО.Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
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в мире, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, нью-йорк (город), договор о нераспространении ядерного оружия
15:18 26.07.2022
 
США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО

США заявили об отсутствии альтернатив Договору о нераспространении ядерного оружия

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в настоящее время не имеет альтернатив ни в виде промежуточного варианта, ни в качестве иного соглашения, об этом во вторник заявил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.
"Я оптимистично настроен относительно перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку альтернатив ему нет, ни в виде промежуточного варианта договора, ни в виде иного соглашения", - сообщил Шейнман.
Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтверждал желание Вашингтона сотрудничать со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления ДНЯО.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:25
США твердо нацелены не позволить Ирану получить доступ к ядерному оружию
 
В миреСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенНью-Йорк (город)Договор о нераспространении ядерного оружия
 
 
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