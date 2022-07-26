https://ria.ru/20220726/dnyao-1805091267.html

США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО

США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО - РИА Новости, 26.07.2022

США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в настоящее время не имеет альтернатив ни в виде промежуточного варианта, ни в качестве иного соглашения, об... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:18

2022-07-26T15:18

2022-07-26T15:18

в мире

сша

вашингтон (штат)

энтони блинкен

нью-йорк (город)

договор о нераспространении ядерного оружия

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в настоящее время не имеет альтернатив ни в виде промежуточного варианта, ни в качестве иного соглашения, об этом во вторник заявил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтверждал желание Вашингтона сотрудничать со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления ДНЯО.Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802457501.html

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

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в мире, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, нью-йорк (город), договор о нераспространении ядерного оружия