США заявили об отсутствии альтернатив ДНЯО
США заявили об отсутствии альтернатив Договору о нераспространении ядерного оружия
© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в настоящее время не имеет альтернатив ни в виде промежуточного варианта, ни в качестве иного соглашения, об этом во вторник заявил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.
"Я оптимистично настроен относительно перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку альтернатив ему нет, ни в виде промежуточного варианта договора, ни в виде иного соглашения", - сообщил Шейнман.
Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтверждал желание Вашингтона сотрудничать со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления ДНЯО.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.