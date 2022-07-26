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Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 250 снарядов - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/dnr-1805181688.html
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 250 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 250 снарядов - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 250 снарядов
За текущие сутки украинские войска выпустили более 250 снарядов из БМ-21 "Град" и артиллерии по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:52
2022-07-26T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. За текущие сутки украинские войска выпустили более 250 снарядов из БМ-21 "Град" и артиллерии по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов. Огонь велся по районам одиннадцати населенных пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805057300.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:52 26.07.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 250 снарядов

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по 11 городам республики более 250 снарядов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Волновахе со стороны ВСУ
Последствия обстрела в Волновахе со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Последствия обстрела в Волновахе со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. За текущие сутки украинские войска выпустили более 250 снарядов из БМ-21 "Град" и артиллерии по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов. Огонь велся по районам одиннадцати населенных пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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