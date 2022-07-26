https://ria.ru/20220726/dnr-1805181688.html

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 250 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 250 снарядов - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 250 снарядов

За текущие сутки украинские войска выпустили более 250 снарядов из БМ-21 "Град" и артиллерии по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:52

2022-07-26T19:52

2022-07-26T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. За текущие сутки украинские войска выпустили более 250 снарядов из БМ-21 "Град" и артиллерии по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов. Огонь велся по районам одиннадцати населенных пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805057300.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины