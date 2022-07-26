https://ria.ru/20220726/dnr-1805181122.html
В ДНР за сутки погибли трое защитников республики
В ДНР за сутки погибли трое защитников республики - РИА Новости, 26.07.2022
В ДНР за сутки погибли трое защитников республики
Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли во вторник в боях с украинскими войсками, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:50
2022-07-26T19:50
2022-07-26T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли во вторник в боях с украинскими войсками, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло трое защитников Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении в телеграм-канале Народной милиции.
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в мире, ситуация в днр и лнр
19:50 26.07.2022 (обновлено: 20:37 26.07.2022)
В ДНР за сутки погибли трое защитников республики
Народная милиция ДНР сообщила о гибели троих защитников республики за сутки