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Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки - РИА Новости, 26.07.2022
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Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки
Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки - РИА Новости, 26.07.2022
Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки
Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:58
2022-07-26T12:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
химки
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Дошкольное учреждение расположено на Юбилейном проспекте. Проектирование и реконструкция объекта будут выполнены в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета."Сдать новый сад планируется в 2024 году", - сообщили в ведомстве.Кроме групповых помещений в детском саду разместятся залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинские кабинеты, пищеблок, административные и технические помещения.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество, химки
12:58 26.07.2022
 

Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Дошкольное учреждение расположено на Юбилейном проспекте. Проектирование и реконструкция объекта будут выполнены в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.
"Сдать новый сад планируется в 2024 году", - сообщили в ведомстве.
Кроме групповых помещений в детском саду разместятся залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинские кабинеты, пищеблок, административные и технические помещения.
Совещание по вопросам завершения строительства школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 13:44Новости Подмосковья
Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе
 
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