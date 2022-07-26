https://ria.ru/20220726/detsad-1804998399.html
Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки
Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки - РИА Новости, 26.07.2022
Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки
Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:58
2022-07-26T12:58
2022-07-26T12:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_35:668:2487:2047_1920x0_80_0_0_f9e134282d32a5900db2c12568ec9ad6.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Дошкольное учреждение расположено на Юбилейном проспекте. Проектирование и реконструкция объекта будут выполнены в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета."Сдать новый сад планируется в 2024 году", - сообщили в ведомстве.Кроме групповых помещений в детском саду разместятся залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинские кабинеты, пищеблок, административные и технические помещения.
https://ria.ru/20220722/stroitelstvo-1804241805.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_bb654ebcdac37b19b3e9d88ecf7ac2b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, химки
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Дошкольное учреждение расположено на Юбилейном проспекте. Проектирование и реконструкция объекта будут выполнены в рамках государственной программы Подмосковья
"Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.
"Сдать новый сад планируется в 2024 году", - сообщили в ведомстве.
Кроме групповых помещений в детском саду разместятся залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинские кабинеты, пищеблок, административные и технические помещения.