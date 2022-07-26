https://ria.ru/20220726/detsad-1804998399.html

Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки

Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки - РИА Новости, 26.07.2022

Детский сад на 320 мест построят в городском округе Химки

Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:58

2022-07-26T12:58

2022-07-26T12:58

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химки

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Дошкольное учреждение расположено на Юбилейном проспекте. Проектирование и реконструкция объекта будут выполнены в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета."Сдать новый сад планируется в 2024 году", - сообщили в ведомстве.Кроме групповых помещений в детском саду разместятся залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинские кабинеты, пищеблок, административные и технические помещения.

https://ria.ru/20220722/stroitelstvo-1804241805.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, химки