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"Каменный век": британцев возмутило предложение меньше обогреваться зимой - РИА Новости, 26.07.2022
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"Каменный век": британцев возмутило предложение меньше обогреваться зимой
"Каменный век": британцев возмутило предложение меньше обогреваться зимой - РИА Новости, 26.07.2022
"Каменный век": британцев возмутило предложение меньше обогреваться зимой
Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на планы британских властей призвать своих подданных понизить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T03:55
2022-07-26T03:55
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на планы британских властей призвать своих подданных понизить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать блэкаутов.О подобной инициативе ранее сообщила газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжение планы властей. Отмечается, что они предусматривают призывы потреблять меньше энергии. Сообщения о необходимости сократить потребление могут регулярно передаваться по радио, телевидению и соцсетям.Британцы раскритиковали планы властей в комментариях под соответствующей статьей издания."Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог", - написал пользователь Chelseas Drum Kit."Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век", - заявил Mister Right."Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы - остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита", - указал Bryce - a taxpayer."Некоторые из основных потребностей человека - это еда, тепло и кров. Я работаю полный рабочий день и плачу налоги, абсолютно ужасно, что мне придется сидеть зимой в холодном доме, потому что не могу себе позволить его отапливать. Я реально не могу в это поверить", - посетовал Db100."Когда наши правительства поставят нас, британцев, на первое место, а не всех остальных? Это невероятно", - возмутился KelleBelle2."Но иммигрантам по-прежнему будут рады, и они получат все бесплатно, не опасаясь перебоев", - добавил Up the workers.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html
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в мире, великобритания, украина, россия, европа
03:55 26.07.2022
 
"Каменный век": британцев возмутило предложение меньше обогреваться зимой

Читатели Daily Mail раскритиковали планы властей Британии по экономии энергии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на планы британских властей призвать своих подданных понизить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать блэкаутов.
О подобной инициативе ранее сообщила газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжение планы властей. Отмечается, что они предусматривают призывы потреблять меньше энергии. Сообщения о необходимости сократить потребление могут регулярно передаваться по радио, телевидению и соцсетям.
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"Мясо больше не по карману". Как санкции ударили по британцам
Британцы раскритиковали планы властей в комментариях под соответствующей статьей издания.
"Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог", - написал пользователь Chelseas Drum Kit.
"Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век", - заявил Mister Right.
"Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы - остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита", - указал Bryce - a taxpayer.
"Некоторые из основных потребностей человека - это еда, тепло и кров. Я работаю полный рабочий день и плачу налоги, абсолютно ужасно, что мне придется сидеть зимой в холодном доме, потому что не могу себе позволить его отапливать. Я реально не могу в это поверить", - посетовал Db100.
"Когда наши правительства поставят нас, британцев, на первое место, а не всех остальных? Это невероятно", - возмутился KelleBelle2.
"Но иммигрантам по-прежнему будут рады, и они получат все бесплатно, не опасаясь перебоев", - добавил Up the workers.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
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