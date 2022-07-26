https://ria.ru/20220726/biometriya-1805085331.html

Оплата по биометрии заработает на всех станциях МЦК в сентябре

Оплата по биометрии заработает на всех станциях МЦК в сентябре - РИА Новости, 26.07.2022

Оплата по биометрии заработает на всех станциях МЦК в сентябре

Оплату по биометрии начнут принимать на всех станциях Московского центрального кольца в сентябре этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:55

2022-07-26T14:55

2022-07-26T15:43

общество

московское центральное кольцо (мцк)

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Оплату по биометрии начнут принимать на всех станциях Московского центрального кольца в сентябре этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В настоящее время сервис доступен на всех 250 станциях метро, а также на станции "Кутузовская" МЦК. Продолжается тестирование сервиса на наземном транспорте."Система Face Pay масштабируется и на других видах транспорта. В сентябре оплату по биометрии начнут принимать на всех станциях Московского центрального кольца", — рассказал Ликсутов.Заммэра отметил, что в этом году Face Pay заработает для пассажиров регулярных речных маршрутов — для этого вида транспорта создали абсолютно новый дизайн турникетов. Ликсутов добавил, что сейчас в системе зарегистрировано 170 тысяч пользователей, а с начала работы сервиса совершено более 26 миллионов поездок по биометрии.Также власти Москвы по просьбам пассажиров прорабатывают возможность включить в систему оплаты по Face Pay социальную карту москвича, сообщил Ликсутов."Пассажиры обращаются с просьбами внедрить проходы по Face Pay по социальным картам, в том числе для студентов и школьников, — обсуждаем и оцениваем такую возможность", — рассказал заммэра.Он отметил, что прорабатывается вопрос продажи корпоративным клиентам абонементов с возможностью оплаты по биометрии, так как некоторые компании закупают для своих сотрудников длинные билеты на 30/90/365 дней и им было бы удобно получить возможность прохода по Face Pay, а не покупать каждый раз билеты.Также рассматривается возможность запустить Face Pay на "Аэроэкспрессе".

https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html

https://ria.ru/20220514/facepay-1788518237.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московское центральное кольцо (мцк), москва, максим ликсутов