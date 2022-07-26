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На Волге археологи нашли древний заброшенный город - РИА Новости, 26.07.2022
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Наука
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На Волге археологи нашли древний заброшенный город
На Волге археологи нашли древний заброшенный город - РИА Новости, 26.07.2022
На Волге археологи нашли древний заброшенный город
Археологи нашли в Астраханской области культурный слой Хазарского времени, который предположительно может связан с одним из городов или даже столицей Хазарского РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:59
2022-07-26T18:11
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
белгородский государственный университет
астраханская область
россия
восточная европа
археология
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БЕЛГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Археологи нашли в Астраханской области культурный слой Хазарского времени, который предположительно может связан с одним из городов или даже столицей Хазарского каганата, рассказал РИА Новости доцент кафедры российской истории и документоведения НИУ "БелГУ" Владимир Сарапулкин.По словам Сарапулкина, студенты историко-филологического факультета проходили практику в составе астраханской археологической экспедиции, сам он был их руководителем.Государство Хазарский каганат существовало в VII-X вв на территории Восточной Европы и современной России, это хорошо известно по письменным источникам арабских, византийских, а также русских авторов, рассказал он. Письменные источники указывали на столицу Хазарии город Итиль, расположенный в нижней дельте Волги. На протяжении сотен лет археологические памятники в этом районе были неизвестны, в том числе точное расположение столицы Хазарского каганата."В 60-е годы известный отечественный деятель науки Лев Николаевич Гумилев проводил исследования, опубликовал книгу "Открытие Хазарии" о том, что все находится под водой. На протяжении последних 50 лет так и считалось, что памятники найти невозможно", — пояснил он.Однако в 2019 году были обнаружены первые отложения, содержащие культурный слои Хазарского времени. Для подтверждения этих предположений было решено предпринять раскопки поселения Бараний Бугор в Астраханской области, в этих раскопках и приняли участие белгородские студенты.По его словам, находка означает, что столичный регион Хазарии стал открытым для археологии, получены первые представления о том, как там жили люди, пока еще самые предварительные, так как предстоит много работы.Сарапулкин также рассказал, что одной из интересных находок стал шар на трехногой подставке, в более поздних культурных слоях нечто подобное могло служить ловушкой для блох. "Скорее всего, это какая-то курильница или еще что-то. Мы его только нашли, и чтобы провести научную обработку нужно некоторое время, смотреть аналогии, похожие предметы и так далее. Это не кочевническое поселение, сразу можно говорить, это поселение оседлого населения", — заключил он.Он уточнил, что исследования в составе экспедиции вел Сергей Котеньков, начальником экспедиции был Данил Соловьев.
https://ria.ru/20220305/drevnie_nakhodki-1776527305.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, белгородский государственный университет, астраханская область, россия, восточная европа, археология, что не найдешь в учебнике, новости культуры
17:59 26.07.2022 (обновлено: 18:11 26.07.2022)
 

На Волге археологи нашли древний заброшенный город

© Фото предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"Студенты НИУ БелГУ на раскопках столицы Харазского Каганата
Студенты НИУ БелГУ на раскопках столицы Харазского Каганата
© Фото предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Археологи нашли в Астраханской области культурный слой Хазарского времени, который предположительно может связан с одним из городов или даже столицей Хазарского каганата, рассказал РИА Новости доцент кафедры российской истории и документоведения НИУ "БелГУ" Владимир Сарапулкин.
По словам Сарапулкина, студенты историко-филологического факультета проходили практику в составе астраханской археологической экспедиции, сам он был их руководителем.
Государство Хазарский каганат существовало в VII-X вв на территории Восточной Европы и современной России, это хорошо известно по письменным источникам арабских, византийских, а также русских авторов, рассказал он. Письменные источники указывали на столицу Хазарии город Итиль, расположенный в нижней дельте Волги. На протяжении сотен лет археологические памятники в этом районе были неизвестны, в том числе точное расположение столицы Хазарского каганата.
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"В 60-е годы известный отечественный деятель науки Лев Николаевич Гумилев проводил исследования, опубликовал книгу "Открытие Хазарии" о том, что все находится под водой. На протяжении последних 50 лет так и считалось, что памятники найти невозможно", — пояснил он.
Однако в 2019 году были обнаружены первые отложения, содержащие культурный слои Хазарского времени. Для подтверждения этих предположений было решено предпринять раскопки поселения Бараний Бугор в Астраханской области, в этих раскопках и приняли участие белгородские студенты.

"В результате были обнаружен мощный культурный слой, содержащий огромное количество костей животных, керамики, отдельные находки из металла, отдельные предметы. Сам слой носит городской характер, он очень насыщен, это типично для городов. Поверх этого слоя было прослежена стена из сырцового кирпича. На сегодняшний день непонятно, насколько эта стена связана с культурным слоем, исследования еще ведутся. Но в целом, результаты такие: обнаружены культурные слои Хазарского времени, культурные слои городского характера. Это может быть связано как раз с одним из городов — либо со столицей, либо с другим городским поселение Хазарского каганата", — пояснил ученый.

© Фото предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"

Студенты НИУ "БелГУ" на раскопках столицы Харазского Каганата

Студенты НИУ БелГУ на раскопках столицы Харазского Каганата
1 из 2

Студенты НИУ "БелГУ" на раскопках столицы Харазского Каганата

© Фото предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"
© Фото предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"Часть обнаруженных артефактов на раскопках столицы Харазского Каганата
Часть обнаруженных артефактов на раскопках столицы Харазского Каганата
2 из 2
Часть обнаруженных артефактов на раскопках столицы Харазского Каганата
© Фото предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"
1 из 2

Студенты НИУ "БелГУ" на раскопках столицы Харазского Каганата

© Фото предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"
2 из 2
Часть обнаруженных артефактов на раскопках столицы Харазского Каганата
© Фото предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"
По его словам, находка означает, что столичный регион Хазарии стал открытым для археологии, получены первые представления о том, как там жили люди, пока еще самые предварительные, так как предстоит много работы.
Сарапулкин также рассказал, что одной из интересных находок стал шар на трехногой подставке, в более поздних культурных слоях нечто подобное могло служить ловушкой для блох. "Скорее всего, это какая-то курильница или еще что-то. Мы его только нашли, и чтобы провести научную обработку нужно некоторое время, смотреть аналогии, похожие предметы и так далее. Это не кочевническое поселение, сразу можно говорить, это поселение оседлого населения", — заключил он.
Он уточнил, что исследования в составе экспедиции вел Сергей Котеньков, начальником экспедиции был Данил Соловьев.
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