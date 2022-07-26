https://ria.ru/20220726/belgu-1805151488.html

На Волге археологи нашли древний заброшенный город

На Волге археологи нашли древний заброшенный город - РИА Новости, 26.07.2022

На Волге археологи нашли древний заброшенный город

Археологи нашли в Астраханской области культурный слой Хазарского времени, который предположительно может связан с одним из городов или даже столицей Хазарского РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:59

2022-07-26T17:59

2022-07-26T18:11

наука

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университетская наука

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астраханская область

россия

восточная европа

археология

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БЕЛГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Археологи нашли в Астраханской области культурный слой Хазарского времени, который предположительно может связан с одним из городов или даже столицей Хазарского каганата, рассказал РИА Новости доцент кафедры российской истории и документоведения НИУ "БелГУ" Владимир Сарапулкин.По словам Сарапулкина, студенты историко-филологического факультета проходили практику в составе астраханской археологической экспедиции, сам он был их руководителем.Государство Хазарский каганат существовало в VII-X вв на территории Восточной Европы и современной России, это хорошо известно по письменным источникам арабских, византийских, а также русских авторов, рассказал он. Письменные источники указывали на столицу Хазарии город Итиль, расположенный в нижней дельте Волги. На протяжении сотен лет археологические памятники в этом районе были неизвестны, в том числе точное расположение столицы Хазарского каганата."В 60-е годы известный отечественный деятель науки Лев Николаевич Гумилев проводил исследования, опубликовал книгу "Открытие Хазарии" о том, что все находится под водой. На протяжении последних 50 лет так и считалось, что памятники найти невозможно", — пояснил он.Однако в 2019 году были обнаружены первые отложения, содержащие культурный слои Хазарского времени. Для подтверждения этих предположений было решено предпринять раскопки поселения Бараний Бугор в Астраханской области, в этих раскопках и приняли участие белгородские студенты.По его словам, находка означает, что столичный регион Хазарии стал открытым для археологии, получены первые представления о том, как там жили люди, пока еще самые предварительные, так как предстоит много работы.Сарапулкин также рассказал, что одной из интересных находок стал шар на трехногой подставке, в более поздних культурных слоях нечто подобное могло служить ловушкой для блох. "Скорее всего, это какая-то курильница или еще что-то. Мы его только нашли, и чтобы провести научную обработку нужно некоторое время, смотреть аналогии, похожие предметы и так далее. Это не кочевническое поселение, сразу можно говорить, это поселение оседлого населения", — заключил он.Он уточнил, что исследования в составе экспедиции вел Сергей Котеньков, начальником экспедиции был Данил Соловьев.

https://ria.ru/20220305/drevnie_nakhodki-1776527305.html

https://ria.ru/20210726/arkheologiya-1742389713.html

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