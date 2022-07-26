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Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области
Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022
Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один из пострадавших при нападении со стороны Украины на пункт пропуска скончался. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:02
2022-07-26T14:02
2022-07-26T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
севский район
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один из пострадавших при нападении со стороны Украины на пункт пропуска скончался.Он также уточнил, что взрывное устройство сбросили на СВХ, который находится рядом с таможенным пунктом МАПП "Троебортное".Ранее Богомаз сообщал, что при обстреле четыре человека получили ранения.
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, севский район, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:02 26.07.2022 (обновлено: 14:42 26.07.2022)
Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил о смерти пострадавшего при атаке Украины на КПП