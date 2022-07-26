https://ria.ru/20220726/ataka-1805053825.html

Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области

Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022

Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один из пострадавших при нападении со стороны Украины на пункт пропуска скончался. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:02

2022-07-26T14:02

2022-07-26T14:42

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

севский район

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один из пострадавших при нападении со стороны Украины на пункт пропуска скончался.Он также уточнил, что взрывное устройство сбросили на СВХ, который находится рядом с таможенным пунктом МАПП "Троебортное".Ранее Богомаз сообщал, что при обстреле четыре человека получили ранения.

https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html

брянская область

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Кирилл Волков

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