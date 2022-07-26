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Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/ataka-1805053825.html
Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области
Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022
Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один из пострадавших при нападении со стороны Украины на пункт пропуска скончался. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:02
2022-07-26T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
севский район
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один из пострадавших при нападении со стороны Украины на пункт пропуска скончался.Он также уточнил, что взрывное устройство сбросили на СВХ, который находится рядом с таможенным пунктом МАПП "Троебортное".Ранее Богомаз сообщал, что при обстреле четыре человека получили ранения.
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html
брянская область
россия
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происшествия, брянская область, россия, севский район, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:02 26.07.2022 (обновлено: 14:42 26.07.2022)
 
Умер один из пострадавших при атаке Украины на КПП в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил о смерти пострадавшего при атаке Украины на КПП

© РИА Новости / Кирилл НортонБлокпост Вооруженных сил РФ
Блокпост Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Блокпост Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один из пострадавших при нападении со стороны Украины на пункт пропуска скончался.
Он также уточнил, что взрывное устройство сбросили на СВХ, который находится рядом с таможенным пунктом МАПП "Троебортное".
Ранее Богомаз сообщал, что при обстреле четыре человека получили ранения.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 10:53Специальная военная операция на Украине
Российские военные подавили украинский обстрел приграничья Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияСевский районАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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