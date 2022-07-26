https://ria.ru/20220726/afrika-1805146351.html
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке - РИА Новости, 26.07.2022
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:39
2022-07-26T17:39
2022-07-26T17:39
в мире
поль бийя
камерун
франция
эммануэль макрон
россия
африка
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран."Гибридное присутствие России в Африке – как дезинформация, так и военное присутствие, а также новая форма, которую я бы не назвал сотрудничеством, а скорее пособничеством с ослабевшими политическими властями, - …это вызывает обеспокоенность, и в первую очередь - обеспокоенность для африканского континента", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Камеруна Полем Бийя во вторник.Французский президент прибыл в понедельник в Камерун с официальным визитом. В рамках африканского турне он также посетит Бенин и Гвинею-Бисау.
https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, поль бийя, камерун, франция, эммануэль макрон, россия, африка
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке
Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в африканских странах