Рейтинг@Mail.ru
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/afrika-1805146351.html
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке - РИА Новости, 26.07.2022
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:39
2022-07-26T17:39
в мире
поль бийя
камерун
франция
эммануэль макрон
россия
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154170_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_142fe8a30c8bac993fa02053778ecada.jpg
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран."Гибридное присутствие России в Африке – как дезинформация, так и военное присутствие, а также новая форма, которую я бы не назвал сотрудничеством, а скорее пособничеством с ослабевшими политическими властями, - …это вызывает обеспокоенность, и в первую очередь - обеспокоенность для африканского континента", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Камеруна Полем Бийя во вторник.Французский президент прибыл в понедельник в Камерун с официальным визитом. В рамках африканского турне он также посетит Бенин и Гвинею-Бисау.
https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html
камерун
франция
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bcc1a41f295331befbee6ce3d6f74433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, поль бийя, камерун, франция, эммануэль макрон, россия, африка
17:39 26.07.2022
 
Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке

Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в африканских странах

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран.
"Гибридное присутствие России в Африке – как дезинформация, так и военное присутствие, а также новая форма, которую я бы не назвал сотрудничеством, а скорее пособничеством с ослабевшими политическими властями, - …это вызывает обеспокоенность, и в первую очередь - обеспокоенность для африканского континента", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Камеруна Полем Бийя во вторник.
Французский президент прибыл в понедельник в Камерун с официальным визитом. В рамках африканского турне он также посетит Бенин и Гвинею-Бисау.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 03:36
Запад требует от Африки осудить Россию, заявил посол в Анголе
 
В миреПоль БийяКамерунФранцияЭммануэль МакронРоссияАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала