https://ria.ru/20220726/afrika-1805146351.html

Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке

Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке - РИА Новости, 26.07.2022

Макрон выразил обеспокоенность российским присутствием в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:39

2022-07-26T17:39

2022-07-26T17:39

в мире

поль бийя

камерун

франция

эммануэль макрон

россия

африка

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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран."Гибридное присутствие России в Африке – как дезинформация, так и военное присутствие, а также новая форма, которую я бы не назвал сотрудничеством, а скорее пособничеством с ослабевшими политическими властями, - …это вызывает обеспокоенность, и в первую очередь - обеспокоенность для африканского континента", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Камеруна Полем Бийя во вторник.Французский президент прибыл в понедельник в Камерун с официальным визитом. В рамках африканского турне он также посетит Бенин и Гвинею-Бисау.

https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html

камерун

франция

россия

африка

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Кирилл Волков

в мире, поль бийя, камерун, франция, эммануэль макрон, россия, африка