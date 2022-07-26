14:02 26.07.2022 (обновлено: 16:30 26.07.2022)
Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что роль Африки во внешней политике России будет расти
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выходе к прессе в резиденции президента Уганды
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выходе к прессе в резиденции президента Уганды
ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Роль Африки во внешней политике России будет существенно повышена, а западное направление сейчас "само себя отменяет", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Могу смело сказать, что роль африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена. Это произошло бы независимо от того, что происходит на западном направлении. А западное направление, как вы знаете, сейчас само себя отменяет", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.
"И в силу наших принципиальных, долгосрочных, неконъюнктурных интересов значение Африки будет возрастать, ну и в силу того, что сейчас делает Запад по отношению к нашей стране, объективно будет увеличивать долю африканского направления в нашей работе", - добавил российский министр. -