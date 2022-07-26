https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html

Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров

Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022

Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров

Роль Африки во внешней политике России будет существенно повышена, а западное направление сейчас "само себя отменяет", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:02

2022-07-26T14:02

2022-07-26T16:30

в мире

африка

сергей лавров

россия

йовери мусевени

уганда

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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Роль Африки во внешней политике России будет существенно повышена, а западное направление сейчас "само себя отменяет", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Могу смело сказать, что роль африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена. Это произошло бы независимо от того, что происходит на западном направлении. А западное направление, как вы знаете, сейчас само себя отменяет", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени."И в силу наших принципиальных, долгосрочных, неконъюнктурных интересов значение Африки будет возрастать, ну и в силу того, что сейчас делает Запад по отношению к нашей стране, объективно будет увеличивать долю африканского направления в нашей работе", - добавил российский министр. -

https://ria.ru/20220726/lavrov-1804998027.html

африка

россия

уганда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, африка, сергей лавров, россия, йовери мусевени, уганда