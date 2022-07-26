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Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
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Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров
Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров
Роль Африки во внешней политике России будет существенно повышена, а западное направление сейчас "само себя отменяет", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:02
2022-07-26T16:30
в мире
африка
сергей лавров
россия
йовери мусевени
уганда
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Роль Африки во внешней политике России будет существенно повышена, а западное направление сейчас "само себя отменяет", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Могу смело сказать, что роль африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена. Это произошло бы независимо от того, что происходит на западном направлении. А западное направление, как вы знаете, сейчас само себя отменяет", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени."И в силу наших принципиальных, долгосрочных, неконъюнктурных интересов значение Африки будет возрастать, ну и в силу того, что сейчас делает Запад по отношению к нашей стране, объективно будет увеличивать долю африканского направления в нашей работе", - добавил российский министр. -
https://ria.ru/20220726/lavrov-1804998027.html
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в мире, африка, сергей лавров, россия, йовери мусевени, уганда
14:02 26.07.2022 (обновлено: 16:30 26.07.2022)
 
Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что роль Африки во внешней политике России будет расти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выходе к прессе в резиденции президента Уганды
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выходе к прессе в резиденции президента Уганды - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выходе к прессе в резиденции президента Уганды
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Роль Африки во внешней политике России будет существенно повышена, а западное направление сейчас "само себя отменяет", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Могу смело сказать, что роль африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена. Это произошло бы независимо от того, что происходит на западном направлении. А западное направление, как вы знаете, сейчас само себя отменяет", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.
"И в силу наших принципиальных, долгосрочных, неконъюнктурных интересов значение Африки будет возрастать, ну и в силу того, что сейчас делает Запад по отношению к нашей стране, объективно будет увеличивать долю африканского направления в нашей работе", - добавил российский министр. -
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:34
Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку
 
В миреАфрикаСергей ЛавровРоссияЙовери МусевениУганда
 
 
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