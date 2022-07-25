https://ria.ru/20220725/zoloto-1804762534.html
Запрет Японии на импорт золота из России пройдет незаметно, заявил аналитик
Запрет Японии на импорт золота из России пройдет незаметно, заявил аналитик - РИА Новости, 25.07.2022
Запрет Японии на импорт золота из России пройдет незаметно, заявил аналитик
Российские компании не заметят запрета на продажу отечественного золота в Японии, так как объемы поставок этого драгметалла были небольшими, прокомментировал... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:05
2022-07-25T13:05
2022-07-25T13:05
экономика
япония
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские компании не заметят запрета на продажу отечественного золота в Японии, так как объемы поставок этого драгметалла были небольшими, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эмбарго на золото из РФ было введено японским правительством 5 июля в свете событий на Украине. А ранее в понедельник министерство финансов страны уточнило, что запрет вступает в силу 1 августа.По его словам, общий объем экспорта из России в Японию за прошлый составил 11 миллиардов долларов, в том числе 11% пришлось на драгоценности (жемчуг природный или искусственный, драгоценные камни и металлы, бижутерия, монеты). "Золото из РФ в Японию экспортировалось в небольшом количестве", - подчеркнул он.Кроме того, считает аналитик, для того, чтобы помочь отрасли, необходимо разрешить недропользователям и предприятиям реализацию слитков физическим лицам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, япония, россия, санкции в отношении россии
Запрет Японии на импорт золота из России пройдет незаметно, заявил аналитик
Антонов: российские компании не заметят запрета на продажу отечественного золота в Японии
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские компании не заметят запрета на продажу отечественного золота в Японии, так как объемы поставок этого драгметалла были небольшими, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Эмбарго на золото из РФ
было введено японским правительством 5 июля в свете событий на Украине
. А ранее в понедельник министерство финансов страны уточнило, что запрет вступает в силу 1 августа.
"Российские золотодобывающие компании уже давно испытывают проблемы с реализацией этого драгметалла. Запрет на импорт отечественного золота в Японию
пройдет незаметно для России", - считает Антонов.
По его словам, общий объем экспорта из России в Японию за прошлый составил 11 миллиардов долларов, в том числе 11% пришлось на драгоценности (жемчуг природный или искусственный, драгоценные камни и металлы, бижутерия, монеты). "Золото из РФ в Японию экспортировалось в небольшом количестве", - подчеркнул он.
Кроме того, считает аналитик, для того, чтобы помочь отрасли, необходимо разрешить недропользователям и предприятиям реализацию слитков физическим лицам.