https://ria.ru/20220725/zoloto-1804762534.html

Запрет Японии на импорт золота из России пройдет незаметно, заявил аналитик

Запрет Японии на импорт золота из России пройдет незаметно, заявил аналитик - РИА Новости, 25.07.2022

Запрет Японии на импорт золота из России пройдет незаметно, заявил аналитик

Российские компании не заметят запрета на продажу отечественного золота в Японии, так как объемы поставок этого драгметалла были небольшими, прокомментировал... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:05

2022-07-25T13:05

2022-07-25T13:05

экономика

япония

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские компании не заметят запрета на продажу отечественного золота в Японии, так как объемы поставок этого драгметалла были небольшими, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эмбарго на золото из РФ было введено японским правительством 5 июля в свете событий на Украине. А ранее в понедельник министерство финансов страны уточнило, что запрет вступает в силу 1 августа.По его словам, общий объем экспорта из России в Японию за прошлый составил 11 миллиардов долларов, в том числе 11% пришлось на драгоценности (жемчуг природный или искусственный, драгоценные камни и металлы, бижутерия, монеты). "Золото из РФ в Японию экспортировалось в небольшом количестве", - подчеркнул он.Кроме того, считает аналитик, для того, чтобы помочь отрасли, необходимо разрешить недропользователям и предприятиям реализацию слитков физическим лицам.

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экономика, япония, россия, санкции в отношении россии