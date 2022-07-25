https://ria.ru/20220725/zoloto-1804723992.html
Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа
Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа - РИА Новости, 25.07.2022
Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа
Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа, говорится в сообщении министерства финансов страны. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:46
2022-07-25T10:46
2022-07-25T10:46
экономика
япония
россия
санкции в отношении россии
министерство финансов японии
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ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа, говорится в сообщении министерства финансов страны.Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота 5 июля в свете событий на Украине."Ограничение вступает в силу 1 августа", - отмечается в документе.К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, а также на более чем двести российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки.
https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800400595.html
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экономика, япония, россия, санкции в отношении россии, министерство финансов японии
Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа
Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа