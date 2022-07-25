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Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа - РИА Новости, 25.07.2022
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Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа
Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа - РИА Новости, 25.07.2022
Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа
Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа, говорится в сообщении министерства финансов страны. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:46
2022-07-25T10:46
экономика
япония
россия
санкции в отношении россии
министерство финансов японии
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ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа, говорится в сообщении министерства финансов страны.Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота 5 июля в свете событий на Украине."Ограничение вступает в силу 1 августа", - отмечается в документе.К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, а также на более чем двести российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки.
https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800400595.html
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экономика, япония, россия, санкции в отношении россии, министерство финансов японии
10:46 25.07.2022
 
Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу 1 августа

Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРоссийские слитки золота
Российские слитки золота - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Российские слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа, говорится в сообщении министерства финансов страны.
Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота 5 июля в свете событий на Украине.
"Ограничение вступает в силу 1 августа", - отмечается в документе.
К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, а также на более чем двести российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки.
Токио - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 14:39
Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча"
 
ЭкономикаЯпонияРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов Японии
 
 
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