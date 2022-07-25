https://ria.ru/20220725/zhara-1804748523.html

В Кремле рассказали, как справляются с жарой

В Кремле рассказали, как справляются с жарой - РИА Новости, 25.07.2022

В Кремле рассказали, как справляются с жарой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с нагрянувшей в Москву жарой. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:20

2022-07-25T12:20

2022-07-25T12:20

политика

москва

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с нагрянувшей в Москву жарой."Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие предпринимаются меры, чтобы "президент не простыл".

https://ria.ru/20220720/tegeran-1803772078.html

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Кирилл Волков

политика, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков