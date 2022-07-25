https://ria.ru/20220725/zhara-1804748523.html
В Кремле рассказали, как справляются с жарой
В Кремле рассказали, как справляются с жарой - РИА Новости, 25.07.2022
В Кремле рассказали, как справляются с жарой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с нагрянувшей в Москву жарой. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:20
2022-07-25T12:20
2022-07-25T12:20
политика
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с нагрянувшей в Москву жарой."Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие предпринимаются меры, чтобы "президент не простыл".
https://ria.ru/20220720/tegeran-1803772078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков
В Кремле рассказали, как справляются с жарой
Песков рассказал, что для борьбы с жарой в Кремле внимательно регулируют кондиционеры