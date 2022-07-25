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В Кремле рассказали, как справляются с жарой - РИА Новости, 25.07.2022
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В Кремле рассказали, как справляются с жарой
В Кремле рассказали, как справляются с жарой - РИА Новости, 25.07.2022
В Кремле рассказали, как справляются с жарой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с нагрянувшей в Москву жарой. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:20
2022-07-25T12:20
политика
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с нагрянувшей в Москву жарой."Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие предпринимаются меры, чтобы "президент не простыл".
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политика, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков
12:20 25.07.2022
 
В Кремле рассказали, как справляются с жарой

Песков рассказал, что для борьбы с жарой в Кремле внимательно регулируют кондиционеры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Большой Кремлевский дворец
Вид на Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлевский дворец . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с нагрянувшей в Москву жарой.
"Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие предпринимаются меры, чтобы "президент не простыл".
Кондишен шуровал как следует – Путин объяснил свой кашель - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:54
Путин посетовал на жару в Тегеране
 
ПолитикаМоскваРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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