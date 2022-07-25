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В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару - РИА Новости, 25.07.2022
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В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару
В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару - РИА Новости, 25.07.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару
Роспотребнадзор рекомендует в жару пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей, а также избегать длительного нахождения в жарких помещениях, сообщается РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:25
2022-07-25T13:49
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в жару пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей, а также избегать длительного нахождения в жарких помещениях, сообщается на сайте ведомства."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека информирует, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования", — говорится в сообщении.Уточняется, что, если температура на работе приблизилась к 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час. При повышении до 29 градусов — на два часа, а при температуре 30,5 градуса — на четыре часа.Помимо этого, для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе и при температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше рабочие периоды не должны быть больше 15-20 минут и после них следует отдыхать не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Там температуру следует поддерживать на уровне 24-25 градусов.В ведомстве подчеркнули, что работа при температуре более 32,5 градуса относится к опасным. На открытом воздухе в таких условиях работать не рекомендуется, поэтому нужно переносить активность на утро или вечер. Для защиты от жары необходимо использовать спецодежду или одежду из плотных тканей. Также рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет."В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — плюс 10-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков", — добавляется в сообщении.Согласно сообщению, пить воду следует часто и понемногу для хорошей гидратации организма. При температуре воздуха более 30 градусов и работах средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут. А для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется есть фрукты и овощи.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
08:25 25.07.2022 (обновлено: 13:49 25.07.2022)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару

Роспотребнадзор посоветовал в жару пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом в жаркую погоду в Москве
Девушка под зонтом в жаркую погоду в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка под зонтом в жаркую погоду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в жару пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей, а также избегать длительного нахождения в жарких помещениях, сообщается на сайте ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека информирует, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования", — говорится в сообщении.
Уточняется, что, если температура на работе приблизилась к 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час. При повышении до 29 градусов — на два часа, а при температуре 30,5 градуса — на четыре часа.
Помимо этого, для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе и при температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше рабочие периоды не должны быть больше 15-20 минут и после них следует отдыхать не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Там температуру следует поддерживать на уровне 24-25 градусов.
В ведомстве подчеркнули, что работа при температуре более 32,5 градуса относится к опасным. На открытом воздухе в таких условиях работать не рекомендуется, поэтому нужно переносить активность на утро или вечер. Для защиты от жары необходимо использовать спецодежду или одежду из плотных тканей. Также рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
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"В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — плюс 10-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков", — добавляется в сообщении.
Согласно сообщению, пить воду следует часто и понемногу для хорошей гидратации организма. При температуре воздуха более 30 градусов и работах средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут. А для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется есть фрукты и овощи.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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