https://ria.ru/20220725/zhara-1804698197.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару

В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару - РИА Новости, 25.07.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару

Роспотребнадзор рекомендует в жару пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей, а также избегать длительного нахождения в жарких помещениях, сообщается РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:25

2022-07-25T08:25

2022-07-25T13:49

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798371943_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_dc8a09e5eb249332bbc6ce6152df08db.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в жару пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей, а также избегать длительного нахождения в жарких помещениях, сообщается на сайте ведомства."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека информирует, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования", — говорится в сообщении.Уточняется, что, если температура на работе приблизилась к 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час. При повышении до 29 градусов — на два часа, а при температуре 30,5 градуса — на четыре часа.Помимо этого, для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе и при температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше рабочие периоды не должны быть больше 15-20 минут и после них следует отдыхать не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Там температуру следует поддерживать на уровне 24-25 градусов.В ведомстве подчеркнули, что работа при температуре более 32,5 градуса относится к опасным. На открытом воздухе в таких условиях работать не рекомендуется, поэтому нужно переносить активность на утро или вечер. Для защиты от жары необходимо использовать спецодежду или одежду из плотных тканей. Также рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет."В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — плюс 10-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков", — добавляется в сообщении.Согласно сообщению, пить воду следует часто и понемногу для хорошей гидратации организма. При температуре воздуха более 30 градусов и работах средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут. А для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется есть фрукты и овощи.

https://ria.ru/20220724/pogoda-1804593026.html

https://ria.ru/20220723/leto-1804348849.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)