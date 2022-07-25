https://ria.ru/20220725/zerno-1804893457.html

В ООН заявили, что корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы

В ООН заявили, что корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы - РИА Новости, 25.07.2022

В ООН заявили, что корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы

Несмотря на удар по военным в порту Одессы, операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, заявил заместитель официального... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:09

2022-07-25T20:09

2022-07-25T20:09

цены на нефть

россия

одесса

вмф рф

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571622339_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_bad43469c6d283916485439626c056a8.jpg

ООН, 25 июл – РИА Новости. Несмотря на удар по военным в порту Одессы, операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна.Отвечая на вопрос о том, мешает ли ущерб от этого удара вывозу зерна с Украины, Хак сказал: "Мы полагаем, что работа в рамках инициативы может продолжаться, и мы полагаем, что суда могут двигаться".По его словам, удар "не был полезной вещью"."Мы хотим, чтобы в соответствии с этой договоренностью ("продуктовой сделкой" - ред.), этой инициативой, все стороны совершали поступки, полезные для достижения цели инициативы – для обеспечения безопасного прохода торговых кораблей с продовольствием и удобрениями. Эти суда должны идти в три порта Украины - Одессу, Черноморск, Южный", - сказал Хак."И мы хотим, чтобы были гарантированы все условия для безопасного прохода судов. Все, что не соответствует этому, не помогает успеху", – добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804808360.html

https://ria.ru/20220725/zerno-1804812525.html

россия

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, одесса, вмф рф, оон, украина