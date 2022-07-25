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В ООН заявили, что корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы - РИА Новости, 25.07.2022
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В ООН заявили, что корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы
В ООН заявили, что корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы - РИА Новости, 25.07.2022
В ООН заявили, что корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы
Несмотря на удар по военным в порту Одессы, операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, заявил заместитель официального... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:09
2022-07-25T20:09
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Несмотря на удар по военным в порту Одессы, операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна.Отвечая на вопрос о том, мешает ли ущерб от этого удара вывозу зерна с Украины, Хак сказал: "Мы полагаем, что работа в рамках инициативы может продолжаться, и мы полагаем, что суда могут двигаться".По его словам, удар "не был полезной вещью"."Мы хотим, чтобы в соответствии с этой договоренностью ("продуктовой сделкой" - ред.), этой инициативой, все стороны совершали поступки, полезные для достижения цели инициативы – для обеспечения безопасного прохода торговых кораблей с продовольствием и удобрениями. Эти суда должны идти в три порта Украины - Одессу, Черноморск, Южный", - сказал Хак."И мы хотим, чтобы были гарантированы все условия для безопасного прохода судов. Все, что не соответствует этому, не помогает успеху", – добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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20:09 25.07.2022
 
В ООН заявили, что корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы

ООН: корабли могут вывозить зерно из Одессы, несмотря на удар по порту

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Порт Одессы. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Несмотря на удар по военным в порту Одессы, операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна.
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Отвечая на вопрос о том, мешает ли ущерб от этого удара вывозу зерна с Украины, Хак сказал: "Мы полагаем, что работа в рамках инициативы может продолжаться, и мы полагаем, что суда могут двигаться".
По его словам, удар "не был полезной вещью".
"Мы хотим, чтобы в соответствии с этой договоренностью ("продуктовой сделкой" - ред.), этой инициативой, все стороны совершали поступки, полезные для достижения цели инициативы – для обеспечения безопасного прохода торговых кораблей с продовольствием и удобрениями. Эти суда должны идти в три порта Украины - Одессу, Черноморск, Южный", - сказал Хак.
"И мы хотим, чтобы были гарантированы все условия для безопасного прохода судов. Все, что не соответствует этому, не помогает успеху", – добавил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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