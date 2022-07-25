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Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска - РИА Новости, 25.07.2022
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Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска
Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска - РИА Новости, 25.07.2022
Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска
Киев рассчитывает, что в течении недели начнется отправка зерна с Украины, первым работу возобновит порт Черноморск, заявил замминистра инфраструктуры страны... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:57
2022-07-25T15:57
украина
черноморск
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев рассчитывает, что в течении недели начнется отправка зерна с Украины, первым работу возобновит порт Черноморск, заявил замминистра инфраструктуры страны Юрий Васьков."Сегодня будет утвержден нашими военными документ более детальный с координатами мест, куда будут прибывать суда, чтобы следовать караваном, как будет осуществляться плавание нашими территориальными водами. И в течение недели, надеемся, первая отправка будет осуществлена", - сказал Васьков на брифинге.По его словам, первым работу возобновит порт Черноморск, в течении двух недель будут готовы к работе все три порта.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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украина, черноморск, россия, оон, в мире
15:57 25.07.2022
 
Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска

Киев рассчитывает в течение недели отправить первую партию зерна из порта Черноморск

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев рассчитывает, что в течении недели начнется отправка зерна с Украины, первым работу возобновит порт Черноморск, заявил замминистра инфраструктуры страны Юрий Васьков.
"Сегодня будет утвержден нашими военными документ более детальный с координатами мест, куда будут прибывать суда, чтобы следовать караваном, как будет осуществляться плавание нашими территориальными водами. И в течение недели, надеемся, первая отправка будет осуществлена", - сказал Васьков на брифинге.
По его словам, первым работу возобновит порт Черноморск, в течении двух недель будут готовы к работе все три порта.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Зерно - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
15:45
Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы
 
УкраинаЧерноморскРоссияООНВ мире
 
 
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