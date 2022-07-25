https://ria.ru/20220725/zerno-1804812525.html

Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска

Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска - РИА Новости, 25.07.2022

Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска

Киев рассчитывает, что в течении недели начнется отправка зерна с Украины, первым работу возобновит порт Черноморск, заявил замминистра инфраструктуры страны... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:57

2022-07-25T15:57

2022-07-25T15:57

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черноморск

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев рассчитывает, что в течении недели начнется отправка зерна с Украины, первым работу возобновит порт Черноморск, заявил замминистра инфраструктуры страны Юрий Васьков."Сегодня будет утвержден нашими военными документ более детальный с координатами мест, куда будут прибывать суда, чтобы следовать караваном, как будет осуществляться плавание нашими территориальными водами. И в течение недели, надеемся, первая отправка будет осуществлена", - сказал Васьков на брифинге.По его словам, первым работу возобновит порт Черноморск, в течении двух недель будут готовы к работе все три порта.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220725/zerno-1804809165.html

украина

черноморск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, черноморск, россия, оон, в мире