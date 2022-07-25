https://ria.ru/20220725/zerno-1804809165.html

Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы

Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы - РИА Новости, 25.07.2022

Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что никаких препятствий для экспорта зерна из порта Одессы нет. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:45

2022-07-25T15:45

2022-07-25T16:01

сергей лавров

одесса

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дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что никаких препятствий для экспорта зерна из порта Одессы нет."Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун", - рассказал Лавров."Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота", - добавил министр, указав, что "теперь эти "Гарпуны" нам угроз не представляют".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220725/plan-1804771076.html

одесса

украина

россия

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сергей лавров, одесса, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, оон, в мире