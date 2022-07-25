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Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы - РИА Новости, 25.07.2022
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Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы
Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы - РИА Новости, 25.07.2022
Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что никаких препятствий для экспорта зерна из порта Одессы нет. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:45
2022-07-25T16:01
сергей лавров
одесса
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что никаких препятствий для экспорта зерна из порта Одессы нет."Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун", - рассказал Лавров."Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота", - добавил министр, указав, что "теперь эти "Гарпуны" нам угроз не представляют".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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сергей лавров, одесса, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, оон, в мире
15:45 25.07.2022 (обновлено: 16:01 25.07.2022)
 
Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы

Глава МИД Лавров: зерновой терминал одесского порта находится на удалении от военной части

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что никаких препятствий для экспорта зерна из порта Одессы нет.
"Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун", - рассказал Лавров.
"Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота", - добавил министр, указав, что "теперь эти "Гарпуны" нам угроз не представляют".

"Эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части, никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали", - сказал глава МИД РФ в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Сергей ЛавровОдессаУкраинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияООНВ мире
 
 
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