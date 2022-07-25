Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна
Глава Удмуртии Бречалов поручил разработать программу для урожая в миллион тонн зерна
Зерна озимой пшеницы. Архивное фото
УФА, 25 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству разработать программу "миллион тонн зерна", чтобы в следующем году увеличить урожай зерновых и сделать регион самостоятельным в плане обеспечения данной сельхозпродукцией, сообщили в его пресс-службе.
"Мы в шаге от большой цели - миллион тонн молока. В этом году наши аграрии произведут 960 тысяч тонн. У меня есть поручение – совместно с правительством, сельхозтоваропроизводителями, с депутатским корпусом проработайте и представьте программу "миллион тонн зерна". У нас есть все условия достичь этой цифры. Это даст республике независимость по зерну, большие возможности по кормам", - приводятся слова Бречалова. Отмечается, что предложение поддержал председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.
Бречалов в своем Telegram-канале написал, что в этом году лидерами по посевным площадям являются Алнашский и Можгинский районы. "Механизаторы засеяли здесь по 25 тысяч гектаров. Прогноз на урожай зерновых хороший, ожидаем больше 700 тысяч тонн", - написал глава региона.
Он отметил, что республиканские власти намерены ввести в оборот 12 тысяч гектаров пустующих земель. "Земля – это главный актив, поэтому необходимо, чтобы ни одного гектара не пустовало. Нам надо стремиться в кратчайшие сроки ввести всё в оборот", - заявил Бречалов.
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