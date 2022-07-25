https://ria.ru/20220725/zerno-1804769030.html

Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна

Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна - РИА Новости, 25.07.2022

Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству разработать программу "миллион тонн зерна", чтобы в следующем году увеличить урожай... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:27

2022-07-25T13:27

2022-07-25T13:27

удмуртская республика

экономика

можгинский район

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 25 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству разработать программу "миллион тонн зерна", чтобы в следующем году увеличить урожай зерновых и сделать регион самостоятельным в плане обеспечения данной сельхозпродукцией, сообщили в его пресс-службе."Мы в шаге от большой цели - миллион тонн молока. В этом году наши аграрии произведут 960 тысяч тонн. У меня есть поручение – совместно с правительством, сельхозтоваропроизводителями, с депутатским корпусом проработайте и представьте программу "миллион тонн зерна". У нас есть все условия достичь этой цифры. Это даст республике независимость по зерну, большие возможности по кормам", - приводятся слова Бречалова. Отмечается, что предложение поддержал председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.Бречалов в своем Telegram-канале написал, что в этом году лидерами по посевным площадям являются Алнашский и Можгинский районы. "Механизаторы засеяли здесь по 25 тысяч гектаров. Прогноз на урожай зерновых хороший, ожидаем больше 700 тысяч тонн", - написал глава региона.Он отметил, что республиканские власти намерены ввести в оборот 12 тысяч гектаров пустующих земель. "Земля – это главный актив, поэтому необходимо, чтобы ни одного гектара не пустовало. Нам надо стремиться в кратчайшие сроки ввести всё в оборот", - заявил Бречалов.

https://ria.ru/20220527/urozhay-1791050522.html

можгинский район

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, можгинский район, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов