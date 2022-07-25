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Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна - РИА Новости, 25.07.2022
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Удмуртская Республика
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Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна
Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна - РИА Новости, 25.07.2022
Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству разработать программу "миллион тонн зерна", чтобы в следующем году увеличить урожай... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:27
2022-07-25T13:27
удмуртская республика
экономика
можгинский район
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 25 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству разработать программу "миллион тонн зерна", чтобы в следующем году увеличить урожай зерновых и сделать регион самостоятельным в плане обеспечения данной сельхозпродукцией, сообщили в его пресс-службе."Мы в шаге от большой цели - миллион тонн молока. В этом году наши аграрии произведут 960 тысяч тонн. У меня есть поручение – совместно с правительством, сельхозтоваропроизводителями, с депутатским корпусом проработайте и представьте программу "миллион тонн зерна". У нас есть все условия достичь этой цифры. Это даст республике независимость по зерну, большие возможности по кормам", - приводятся слова Бречалова. Отмечается, что предложение поддержал председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.Бречалов в своем Telegram-канале написал, что в этом году лидерами по посевным площадям являются Алнашский и Можгинский районы. "Механизаторы засеяли здесь по 25 тысяч гектаров. Прогноз на урожай зерновых хороший, ожидаем больше 700 тысяч тонн", - написал глава региона.Он отметил, что республиканские власти намерены ввести в оборот 12 тысяч гектаров пустующих земель. "Земля – это главный актив, поэтому необходимо, чтобы ни одного гектара не пустовало. Нам надо стремиться в кратчайшие сроки ввести всё в оборот", - заявил Бречалов.
https://ria.ru/20220527/urozhay-1791050522.html
можгинский район
удмуртская республика (удмуртия)
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экономика, можгинский район, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
13:27 25.07.2022
 
Власти Удмуртии разработают программу для увеличения урожая зерна

Глава Удмуртии Бречалов поручил разработать программу для урожая в миллион тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна озимой пшеницы
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна озимой пшеницы. Архивное фото
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УФА, 25 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному правительству разработать программу "миллион тонн зерна", чтобы в следующем году увеличить урожай зерновых и сделать регион самостоятельным в плане обеспечения данной сельхозпродукцией, сообщили в его пресс-службе.
"Мы в шаге от большой цели - миллион тонн молока. В этом году наши аграрии произведут 960 тысяч тонн. У меня есть поручение – совместно с правительством, сельхозтоваропроизводителями, с депутатским корпусом проработайте и представьте программу "миллион тонн зерна". У нас есть все условия достичь этой цифры. Это даст республике независимость по зерну, большие возможности по кормам", - приводятся слова Бречалова. Отмечается, что предложение поддержал председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.
Бречалов в своем Telegram-канале написал, что в этом году лидерами по посевным площадям являются Алнашский и Можгинский районы. "Механизаторы засеяли здесь по 25 тысяч гектаров. Прогноз на урожай зерновых хороший, ожидаем больше 700 тысяч тонн", - написал глава региона.
Он отметил, что республиканские власти намерены ввести в оборот 12 тысяч гектаров пустующих земель. "Земля – это главный актив, поэтому необходимо, чтобы ни одного гектара не пустовало. Нам надо стремиться в кратчайшие сроки ввести всё в оборот", - заявил Бречалов.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Удмуртская РеспубликаЭкономикаМожгинский районУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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