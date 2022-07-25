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США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна с Украины - РИА Новости, 25.07.2022
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США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна с Украины
США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна с Украины - РИА Новости, 25.07.2022
США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна с Украины
США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила глава... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:23
2022-07-25T12:23
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
москва
оон
сергей лавров
агентство по международному развитию сша
саманта пауэр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, план Б включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется "подгонка" железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту."Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств", - заявила она, добавив, что нельзя доверять Москве..В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.
https://ria.ru/20220725/odessa-1804746625.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, москва, оон, сергей лавров, агентство по международному развитию сша, саманта пауэр
12:23 25.07.2022
 
США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна с Украины

В США из-за недоверия к России разрабатывают "план Б" по вывозу зерна с Украины

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, план Б включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется "подгонка" железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
12:12Специальная военная операция на Украине
Удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна, заявил Песков
"Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств", - заявила она, добавив, что нельзя доверять Москве..
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 15:58
Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаМоскваООНСергей ЛавровАгентство по международному развитию СШАСаманта Пауэр
 
 
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