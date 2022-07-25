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В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/zaporozhe-1804696486.html
В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении
В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении - РИА Новости, 25.07.2022
В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении
В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:04
2022-07-25T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что свидетельства о рождении российского образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804622358.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, мелитополь, бердянск
08:04 25.07.2022 (обновлено: 11:24 25.07.2022)
 
В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении

Администрация Запорожья: в регионе начали выдавать российские свидетельства о рождении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне", — сказал собеседник агентства.
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
Вчера, 14:06Специальная военная операция на Украине
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Он уточнил, что свидетельства о рождении российского образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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