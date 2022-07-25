https://ria.ru/20220725/zaporozhe-1804696486.html

В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении

В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении - РИА Новости, 25.07.2022

В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении

В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:04

2022-07-25T08:04

2022-07-25T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

мелитополь

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что свидетельства о рождении российского образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804622358.html

https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804648780.html

запорожская область

мелитополь

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, мелитополь, бердянск