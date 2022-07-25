https://ria.ru/20220725/zapad-1804812372.html

В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине

В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине - РИА Новости, 25.07.2022

В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине

Западные страны попали в "стратегическую ловушку" России на Украине, согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой, считает... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:56

2022-07-25T15:56

2022-07-25T16:46

политика

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

европа

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:28:3214:1836_1920x0_80_0_0_c6b84be94cb39275108604ee51afbd03.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные страны попали в "стратегическую ловушку" России на Украине, согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой, считает старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.По мнению обозревателя, время на стороне Москвы. Шапкозакидательские настроения в Европе вскоре столкнутся с суровой реальностью, после чего континент погрузится в холодную, темную и голодную зиму, которая спровоцирует недовольство населения, пишет он.Как прогнозирует Марковский, экономики стран Евросоюза потерпят крах, если у них с приходом отопительного сезона начнутся проблемы с поставками российского газа. Под ударом окажется алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая промышленность. Экономический коллапс, полагает автор, грозит нарушить консенсус Запада в украинском вопросе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не использует нефть и газ в качестве оружия. Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва последовательно выполняет свои обязательства и по-прежнему может обеспечить энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, напомнил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803574433.html

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, европа, вооруженные силы украины