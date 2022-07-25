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В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине - РИА Новости, 25.07.2022
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В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине
В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине - РИА Новости, 25.07.2022
В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине
Западные страны попали в "стратегическую ловушку" России на Украине, согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой, считает... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:56
2022-07-25T16:46
политика
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
европа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные страны попали в "стратегическую ловушку" России на Украине, согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой, считает старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.По мнению обозревателя, время на стороне Москвы. Шапкозакидательские настроения в Европе вскоре столкнутся с суровой реальностью, после чего континент погрузится в холодную, темную и голодную зиму, которая спровоцирует недовольство населения, пишет он.Как прогнозирует Марковский, экономики стран Евросоюза потерпят крах, если у них с приходом отопительного сезона начнутся проблемы с поставками российского газа. Под ударом окажется алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая промышленность. Экономический коллапс, полагает автор, грозит нарушить консенсус Запада в украинском вопросе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не использует нефть и газ в качестве оружия. Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва последовательно выполняет свои обязательства и по-прежнему может обеспечить энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, напомнил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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политика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, европа, вооруженные силы украины
15:56 25.07.2022 (обновлено: 16:46 25.07.2022)
 
В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине

TAC: Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные страны попали в "стратегическую ловушку" России на Украине, согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой, считает старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.

"Логика России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырье, и теперь у страны огромный профицит бюджета. Конфликт для нее — гигантская воронка для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы", — отметил ученый в статье для American Thinker.

По мнению обозревателя, время на стороне Москвы. Шапкозакидательские настроения в Европе вскоре столкнутся с суровой реальностью, после чего континент погрузится в холодную, темную и голодную зиму, которая спровоцирует недовольство населения, пишет он.
Как прогнозирует Марковский, экономики стран Евросоюза потерпят крах, если у них с приходом отопительного сезона начнутся проблемы с поставками российского газа. Под ударом окажется алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая промышленность. Экономический коллапс, полагает автор, грозит нарушить консенсус Запада в украинском вопросе.
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В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не использует нефть и газ в качестве оружия. Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва последовательно выполняет свои обязательства и по-прежнему может обеспечить энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, напомнил он.
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