https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

Запад ставит Украине задачу: отменить зиму или самоликвидироваться

Запад ставит Украине задачу: отменить зиму или самоликвидироваться - РИА Новости, 25.07.2022

Запад ставит Украине задачу: отменить зиму или самоликвидироваться

Если проанализировать частоту употребления слов в речах западных и украинских экспертов последних нескольких дней, то одним из наиболее часто встречающихся... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:00

2022-07-25T08:00

2022-07-25T08:01

в мире

фиона хилл

ричард мур

сергей тарута

украина

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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Если проанализировать частоту употребления слов в речах западных и украинских экспертов последних нескольких дней, то одним из наиболее часто встречающихся будет "зима". Их как будто бы прорвало, только и повторяют одну и ту же мантру: "Нельзя дать России затянуть операцию до зимы".К примеру, одним из наиболее резонансных в медийной среде событий, состоявшихся на прошлой неделе, стал форум по безопасности в Аспене (Колорадо, США). Высокопоставленные эксперты в области обороны и международных отношений на протяжении четырех дней обсуждали действия России на Украине, вырабатывая стратегию коллективного Запада в противостоянии нашей стране. И на протяжении всех этих дней мы только и слышали: "Зима, зима, зима".К примеру, глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур сделал смелое предсказание: зима, оказывается, наступит. Так и сказал: "Это будет важным напоминанием остальной Европе о том, что украинцы могут выиграть эту кампанию. Потому что нас ждет довольно суровая зима, и <…> я не хочу звучать, как персонаж из "Игры престолов". Но зима близко!" Эту фразу, процитированную многими СМИ, можно пересматривать под лупой, искать в ней скрытые сигналы, но понять связь между "победной кампанией Украины" и степенью суровости зимы в любом случае будет сложно.Мур заявил, что "Россия выдыхается" на Украине, что та "побеждает", что поставки западного оружия уже создают преимущества, которые позволят ВСУ начать контрнаступление. То есть основным выводом из этих посылов, по идее, должна бы быть фраза: "Время работает на нас". Но почему-то со всем этим увязаны предостережение о неминуемой "суровой зиме" и призыв к Европе "выстоять" перед этим страшным испытанием. Так если Россия выдыхается, а Украина побеждает, почему глава британской разведки полагает, что "суровая зима" может что-то изменить? И главное, он ведь не объясняет Западу, как можно избежать этой зимы. "Что делать-то, мистер Мур?" — этот вопрос так и завис на форуме в Аспене.Затем смелый прогноз о наступлении зимы повторили многие участники этого мероприятия. Наиболее подробно на нем остановилась Фиона Хилл, бывшая советница трех президентов США, считающаяся одним из главных американских экспертов по истории и современности России. Забыв о том, что буквально накануне форума в интервью Foreign Policy она заявляла, что "у Путина осталось мало времени" для победы на Украине, Хилл авторитетно объяснила собравшейся в Аспене публике, что "русские всегда ждут зимы" для достижения своих военных целей.Видимо, не знакома Фиона Хилл с абсолютно иной концепцией, в свое время озвученной на Украине. Помнится, в сентябре 2014 года олигарх Сергей Тарута, тогда назначенный главой оккупированной Украиной частью Донецкой области, заявил: "До холодов война закончится. Русские не воюют зимой". Было бы любопытно послушать очную дискуссию этих двух "гигантов мысли" на заданную тему с обоснованием их противоположных выводов.Правда, Хилл привела в подтверждение своего аргумента два исторических примера: "Так было во времена Российской империи с Наполеоном и с нацистами в Сталинграде". С одной стороны, конечно, стоит выразить нашу благодарность "признанному эксперту по России" за то, что она честно провела историческую параллель между немецкими нацистами и нынешней Украиной. Но, с другой стороны, стыдно доктору наук по истории нашей страны не знать, что бегство Наполеона из Москвы началось еще в октябре 1812 года, а морозы застали его разгромленную армию уже на выходе из России. Как стыдно не знать, что великая Сталинградская битва началась в жаркие июльские дни 1942 года, — и до наступления лютой зимы наши предки перемололи значительные полчища нацистов, что и привело к их окружению в январе-феврале 1943-го.Но ладно там стыд и совесть — сии понятия не очень знакомы американским экспертам. Однако должна же быть какая-то логика и последовательность в озвучиваемых ими постулатах. Если ты утверждаешь, что русские ждут зимы, дабы разгромить очередных нацистов "под Сталинградом", то как же ты можешь заявлять о том, что время работает против России! И если ты стремишься не дать втянуться в зиму, то это означает, что нужно усадить Москву и Киев за стол переговоров, дабы закончить дело до наступления холодов? Но нет, практически все западные и примкнувшие к ним украинские эксперты отрицают возможность переговоров даже о перемирии, не говоря уже о мире. В этой логике остается только один возможный вариант избежать зимней войны: отменить зиму. Но вроде бы и этого никто вслух не предлагает.На том же форуме в Аспене довольно подробно на теме грядущей зимы остановился глава ЦРУ Уильям Бернс. Он хотя бы объяснил, на чем строятся его предположения о тактике России: "Ставка Путина состоит в том, что он может преуспеть в войне на истощение, измотать украинскую армию. Что зима близко, поэтому он может задушить украинскую экономику, он может измотать общественность и руководство Европы, он может измотать Соединенные Штаты". Неудивительно, что аналитики Reuters на основании этой речи шефа ЦРУ сделали вывод: "Путин на Украине делает ставку на древнее оружие — на время". То есть время — все-таки союзник Москвы?Итак, американцы объясняют "надежды России на зиму" экономическими факторами: холода приведут к краху Украины и "измотают европейцев". Редактор Politico Europe Джейми Деттмер, пытаясь расшифровать эти сигналы, пишет, что европейцы все чаще намекают лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на необходимость смягчить санкционную риторику. Он объясняет: "Украинский лидер и его помощники опасаются, что "генерал Мороз" будет задействован Россией для того, чтобы еще больше протестировать европейские правительства перекрытием поставок газа в европейские страны".И действительно, киевские деятели все чаще упоминают зиму и необходимость решить все вопросы до наступления холодов. Глава офиса президента Андрей Ермак на днях заявил: "Для нас очень важно не входить в зиму". Правда, объяснение этой парадоксальной цели он находит еще более парадоксальное: "После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это затягивают. Для нас очень важно не дать им такую возможность".То есть, если попробовать вникнуть в логику этого заявления, правую руку Зеленского волнуют не грядущие экономические проблемы Украины и не смягчение позиции Европы ввиду нехватки энергоресурсов, а тот факт, что Россия воспользуется зимой для "окапывания". Видимо, украинский чернозем обладает особыми свойствами, при которых копать его легче в холодную зимнюю пору, а не жарким летом. Другую трактовку этих откровений от Ермака сложно придумать. Правда, данная концепция расходится с вышеупомянутыми откровениями Фионы Хилл, которая уверена как раз в том, что зимой русские собираются разбить ВСУ, как нацистов под Сталинградом. Но это все — мелочные расхождения. В главном все они едины: "очень важно не входить в зиму". Что бы это ни значило.Итак, если суммировать все объяснения Запада и Украины о том, почему крайне необходимо это сделать, то мы услышим: потому что украинская экономика не переживет холодов, потому что Европа станет сговорчивее, потому что русские привыкли бить нацистов зимой, потому что русским зимой легче будет окопаться.А вот главную (и, возможно, единственную) причину страха не озвучивает никто из высоких экспертов. И эта причина — промежуточные выборы в США в ноябре сего года. Ни для кого не секрет, что у партии Джо Байдена серьезные проблемы, которые Белый дом пытается списать на "путинское повышение цен". Демократическая пресса старается успокоить публику, убеждая в том, что обрушение рейтинга президента США не повлекло за собой полный провал демпартии. Но прогнозы, базирующиеся на опросах общественного мнения, очень печальны для правящей партии, которой грозит утрата большинства в конгрессе. Причем есть основания полагать, что потери будут катастрофическими. Об отчаянности положения свидетельствует тот факт, что даже CNN сокрушается, не видя теоретической возможности изменить эти печальные для себя тенденции.А теперь представим, каким кошмаром для Белого дома станет усугубление экономической ситуации по мере приближения холодов и усиления паники на энергетическом рынке, что выглядит неизбежным в случае эскалации и затягивания конфликта на Украине. Отсюда и животный страх Запада перед "генералом Морозом".Правда, внушая Киеву, что "войну надо закончить до зимы" (читай: к выборам в США), ни ЦРУ, ни МИ-6, ни доктора наук по истории России не объясняют украинцам, что для этого необходимо сделать. Хоть Бернс и Мур заявили о возможности "победы Украины", они оба зависали на вопросах, как же должно выглядеть "поражение России". А если та не может проиграть, то что же должен сотворить Киев, чтобы "не дать втянуть себя в зиму"? Видимо, Ричард Мур, вспоминая "Игру престолов", мечтал о бесконечном продлении лета: на континенте Вестерос, где разворачивались события фантастической саги, оно могло длиться больше десяти лет. Но поскольку глава МИ-6 все-таки предрек суровые морозы, то Киеву остается лишь один возможный вариант решения поставленной задачи избежать прихода зимы: к тому времени Украины не должно существовать. Как видим, других вариантов Запад Зеленскому не оставляет.

https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html

https://ria.ru/20220720/zapad-1803550859.html

https://ria.ru/20220719/aviatsiya-1803318262.html

украина

россия

сша

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в мире, фиона хилл, ричард мур, сергей тарута, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, ми-6, авторы