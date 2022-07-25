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"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников - РИА Новости, 25.07.2022
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"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников - РИА Новости, 25.07.2022
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников, на данный момент открыто около 2 тысяч вакансий, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:39
2022-07-25T11:39
яндекс
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новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников, на данный момент открыто около 2 тысяч вакансий, рассказали РИА Новости в компании.В конце февраля "Яндекс" временно приостановил наем новых людей в компанию. В холдинге заявляли тогда, что решение было принято лишь на две недели, чтобы поддержать финансовое положение действующих сотрудников."Яндекс" снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2000 вакансий, и в ближайшее время появятся новые", - говорится в сообщении.В сообщении также уточняется, что больше всего людей требуется в поисковый портал ( "Яндекс.Поиск") - 835 позиций. На втором месте - бизнес-группа, в которую входят "Яндекс.Такси", "Яндекс.Доставка", "Яндекс.Еда", а также "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Маркет". В этих сервисах открыто более 600 вакансий."Самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик (476 вакансий). Также "Яндексу" всегда нужны менеджеры проектов, аналитики, дизайнеры и маркетологи", - отметили в компании.
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яндекс, технологии, россия, новости компаний - экономика, экономика
11:39 25.07.2022
 
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников

"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников, открыто около двух тысяч вакансий

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников, на данный момент открыто около 2 тысяч вакансий, рассказали РИА Новости в компании.
В конце февраля "Яндекс" временно приостановил наем новых людей в компанию. В холдинге заявляли тогда, что решение было принято лишь на две недели, чтобы поддержать финансовое положение действующих сотрудников.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:35
"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах
"Яндекс" снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2000 вакансий, и в ближайшее время появятся новые", - говорится в сообщении.
В сообщении также уточняется, что больше всего людей требуется в поисковый портал ( "Яндекс.Поиск") - 835 позиций. На втором месте - бизнес-группа, в которую входят "Яндекс.Такси", "Яндекс.Доставка", "Яндекс.Еда", а также "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Маркет". В этих сервисах открыто более 600 вакансий.
"Самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик (476 вакансий). Также "Яндексу" всегда нужны менеджеры проектов, аналитики, дизайнеры и маркетологи", - отметили в компании.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 15:19
VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных
 
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