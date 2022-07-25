https://ria.ru/20220725/yandeks-1804736637.html
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников - РИА Новости, 25.07.2022
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников, на данный момент открыто около 2 тысяч вакансий, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:39
2022-07-25T11:39
2022-07-25T11:39
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников, на данный момент открыто около 2 тысяч вакансий, рассказали РИА Новости в компании.В конце февраля "Яндекс" временно приостановил наем новых людей в компанию. В холдинге заявляли тогда, что решение было принято лишь на две недели, чтобы поддержать финансовое положение действующих сотрудников."Яндекс" снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2000 вакансий, и в ближайшее время появятся новые", - говорится в сообщении.В сообщении также уточняется, что больше всего людей требуется в поисковый портал ( "Яндекс.Поиск") - 835 позиций. На втором месте - бизнес-группа, в которую входят "Яндекс.Такси", "Яндекс.Доставка", "Яндекс.Еда", а также "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Маркет". В этих сервисах открыто более 600 вакансий."Самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик (476 вакансий). Также "Яндексу" всегда нужны менеджеры проектов, аналитики, дизайнеры и маркетологи", - отметили в компании.
https://ria.ru/20220609/karty-1794328743.html
https://ria.ru/20220721/dannye-1804045930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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яндекс, технологии, россия, новости компаний - экономика, экономика
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников
"Яндекс" снял ограничения на наем новых сотрудников, открыто около двух тысяч вакансий