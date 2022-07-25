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Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града" - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"
Украинские войска обстреляли населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня "Град",... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:23
2022-07-25T15:23
2022-07-25T15:39
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
15:23 25.07.2022 (обновлено: 15:39 25.07.2022)
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Яковлевке шесть ракет из "Града"