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Полковник юстиции Павел Выменец: никого не оставим наедине с бедой

Полковник юстиции Павел Выменец: никого не оставим наедине с бедой - РИА Новости, 25.07.2022

Полковник юстиции Павел Выменец: никого не оставим наедине с бедой

День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается в России 25 июля. Сотрудники Следственного комитета РФ вот уже второе десятилетие обеспечивают... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:30

2022-07-25T18:30

2022-07-25T18:33

интервью

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается в России 25 июля. Сотрудники Следственного комитета РФ вот уже второе десятилетие обеспечивают безопасность граждан и противостоят различным видам преступности. О расследовании резонансных уголовных дел в интервью РИА Новости рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, полковник юстиции Павел Выменец. Беседовала Дарина Хануна.– Павел Сергеевич, почти год назад мы с вами обсуждали реорганизацию транспортных управлений: Северо-Западное управление и Московское межрегиональное объединились в одно – Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Расскажете об итогах работы? Принесло ли объединение свои плоды?– Да, действительно, уже скоро, 28 июля, мы будем праздновать годовщину. В зоне нашей работы находятся 47 регионов страны. Только в Центральном федеральном округе проживает 25% населения всей России. В зоне обслуживания управления, протяженностью от Мурманска до Махачкалы, более 50 тысяч километров железной дороги, свыше 150 вокзалов и аэропортов. Причем только в аэропортах Москвы пассажиропоток за год превышает 100 миллионов человек.Что же касается результата реорганизации, то на мой взгляд, она положительно отразилась на работе нашего следственного управления. Сейчас XXI век, взаимодействие у нас организовано даже с самыми дальними точками дислокации наших следственных отделов. Используются все необходимые средства связи, проводим при необходимости конференции, командируем наших сотрудников.Я бы хотел привести положительный пример того, как работает наша межрегиональная структура. У нас была в 2021 году в августе ситуация: в поезде с маршрутом следования Мурманск-Адлер отравились дети, там было порядка 100 человек, все получили достаточно серьезные отравления, многие были впоследствии госпитализированы. Пока поезд шел из Мурманска в Адлер, по мере его продвижения по субъектам, которые входят в нашу юрисдикцию, мы уже все отработали. Поэтому, когда поезд дошел до Адлера, мы уже знали, по чьей вине все это произошло. В Адлере уже задержали директора ресторана и официантов, которые обслуживали поезд.Выяснилось, что они вышли на работу, несмотря на наличие у них кишечной инфекции, и обслуживали детей. Сейчас расследование дела на завершающей стадии. Вот как раз именно межрегиональный формат управления позволил нам достаточно быстро все это отработать, разобраться в обстоятельствах произошедшего и установить всех виновных.– В начале августа прошлого года с греческого танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму. Расскажите о результатах расследования.– Сейчас уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды вследствие сброса с возведенных в море искусственных установок или сооружений веществ, вредных для здоровья человека и водных биологических ресурсов), находится на завершающей стадии. В ходе расследования были проведены сложные и трудоемкие технические, химические и криминалистические судебные экспертизы, ряд заключений экспертов мы еще ожидаем.Но уже установлено, что из-за мощнейшего выброса нефтепродуктов – не менее 562,2 тонны, что значительно превысило предельно допустимые концентрации таких веществ в водном объекте – нанесен ущерб, превышающий 5,2 миллиарда рублей, который на сегодняшний день возмещен в полном объеме.– Что касается безопасности транспорта. В прошлом году произошло несколько катастроф с воздушными судами в Подмосковье. На какой стадии расследование этих уголовных дел?– Если говорить о крушении вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарино в октябре 2021 года, то мы выяснили, что собственник вертолета, не имея лицензии, организовала платные экскурсии, но при этом не проконтролировала наличие у пилота допуска к коммерческим полетам, а также техсостояние вертолета. В итоге пилот просто не дозаправил вертолет. Из-за его ошибки погибли все, кто были на борту. Уголовное дело уже рассматривается судом.Другой трагический случай тоже произошел в Подмосковье, но в Рузском районе. Там спустя пять минут после взлета легкомоторный самолет потерпел крушение рядом со взлетно-посадочной полосой. На борту была супружеская пара. Пилот, он же собственник воздушного судна, не имел действующего сертификата летной годности, а техсостояние самолета, согласно экспертизе, не было пригодным к полетам. Поэтому почти сразу после взлета у самолета сложилось крыло, из-за чего было потеряна управляемость. В итоге самолет ушел в пике, шанса выжить у находившихся на борту почти не было. Это дело также уже рассматривается судом.– По-вашему, в чем причина таких несчастных случаев?– Как правило, подавляющее большинство таких несчастных случаев – человеческий фактор. Ведь для того, чтобы эксплуатировать летательный аппарат, в том числе легкомоторный, его владельцу нужно иметь множество лицензий и сертификатов.Пилот, в свою очередь, должен быть подготовлен и иметь свидетельство и лицензию. Также нужен сертификат эксплуатанта: он необходим, если владелец воздушного судна хочет использовать его в коммерческих целях. Кроме того, для полетов потребуется сертификат летной годности и обязательное страхование ответственности владельца перед третьими лицами и пассажирами.Кроме того, владелец воздушного судна должен проходить техническое освидетельствование, это как ТО на автомобиле. Однако, многие этим пренебрегают, что-то чинят самостоятельно. Но итогиз-за такой халатности, увы, плачевный.– Сейчас лето и многие предпочитают речные и морские прогулки. Проводились ли вами проверки судов и организаторов прогулок на наличие всех необходимых разрешений? Выявлены ли какие-либо нарушения?– Конечно. Наша задача – не допустить подобных трагедий, в этой связи в тесном контакте с уполномоченными органами мы работаем на опережение, выявляем недобросовестных коммерсантов, привлекаем их к ответственности. И эту работу мы проводим на постоянной основе. Так, например, в июне нами было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.На муниципальном пляже у судоверфи поселка Лазаревское на маломерном судне "Джон Сильвер" в ходе морской прогулки находились 39 пассажиров, в том числе 13 детей. Хотя положено на нем находиться не более 12 человек, но капитан пренебрег этим и отправился с пассажирами в акваторию Черного моря. Погода во время морской прогулки ухудшилась, из-за чего причалить к берегу у места отправки было невозможно. В результате капитан принял решение о движении судна в морской порт Туапсе.Мы установили, что платные услуги, оказанные на судне, не отвечали требованиям безопасности, с нарушением норм пассажировместимости. Из-заперегруза всю прогулку сохранялась угроза опрокидывания судна, что могло привести к травмированию пассажиров и даже гибели.Обвинение уже предъявлено судовладельцу и капитану, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.– Недавно в Тульской области из-за действий третьих лиц с рельсов сошел подвижный состав. Расскажите об этом происшествии подробнее. Возбуждено ли уголовное дело?– Это был вопиющий случай. Выяснилось, что трое приятелей, желая подзаработать, решили похитить металл с поезда и сдать его в пункт приема. Они распределили роли следующим образом: один должен был на станции "Узловая" забраться в полувагон и на определенном участке пути сбросить металл, второй — собрать его, а третий — забрать сообщников на автомобиле и вывезти лом.В какой-то момент кусок металла упал под вагон и попал под колесную пару, это и стало причиной крушения – сошли 12 вагонов. При сходе вагонов с рельсов погиб один из воров. В общей сложности злоумышленники успели сбросить свыше 600 килограммов черного металла. При этом двое соучастников скрылись, но их уже нашли, им избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Из–за схода было задержано семь поездов, некоторым пришлось изменить маршрут следования на время проведения восстановительных работ. Ущерб еще устанавливается, но то, что он превысит два миллиона рублей, это однозначно.– К сожалению, это далеко не единичный случай. В этой связи, по вашему мнению, не нужно ли ужесточить наказания за вандализм на железной дороге?– Хулиганство и вандализм – одна из актуальных проблем сегодня. Поэтому, конечно, мы бы поддержали инициативу об ужесточении наказания за нанесение ущерба объекту транспортной инфраструктуры, будь то даже штраф.Однако зачастую ущерб железной дороге наносят дети и подростки – не по злому умыслу, а из любопытства: что произойдет, если я положу камень на рельсы? А попаду ли я в окно проходящего поезда? А что будет, если разбить стекло у светофора на переезде? К сожалению, о последствиях своих поступков несовершеннолетние не задумываются: что, разбив стекло в вагоне, можно ранить человека, положив предмет на рельсы, вызвать не только остановку поезда, но и – при определенном стечении обстоятельств – допустить его сход, а поврежденный светофор может привести к столкновению автомобиля и поезда. Невинное любопытство может стать причиной больших неприятностей.– Завершая наш разговор, скажите, снизилось ли количество несчастных случаев на железной дороге? Какие меры принимает следственное управление для профилактики?– Если обращаться к статистическим данным, то ежегодно в ряде регионов фиксируется снижение количества несчастных случаев на железной дороге, и мы стремимся к тому, чтобы несчастные случаи не случались вовсе.В ходе расследования каждого уголовного дела по факту железнодорожного травмирования граждан, дается оценка полноте принимаемых ОАО "РЖД" мер в целях обеспечения безопасности. А для недопущения повторных случаев травмирования несовершеннолетних, как следователями, так и руководством следственного управления, вносятся представления в порядке ст. 158 УПК РФ в ОАО "РЖД", в органы опеки и попечительства, в учебные учреждения. Кроме этого, мы постоянно проводим занятия на тему: "Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта" в школах, которые находятся вблизи железной дороги.А в отделе криминалистики следственного управления с 2019 года ведется карта железнодорожных травмирований, выявляются наиболее травмоопасные участки. Исследуются как причины, так и сведения о месте травмирования, объекте транспортной инфраструктуры, принятые профилактические меры. В дальнейшем вырабатываются конкретные действенные меры по недопущению повторных трагедий, в том числе строят пешеходные переходы на перегонах, либо наземный или подземный железнодорожный переход, возводят ограждения.В завершение нашей беседы хотел бы поздравить коллег и ветеранов следствия с профессиональным праздником. Не секрет, что для наших следователей принципиально важно не только расследовать самые резонансные дела, но и в целом помочь людям – сделать их жизнь безопаснее, лучше. Ни один человек не должен оставаться наедине с проблемой, бедой. Именно поэтому проблемы граждан – это и наши проблемы.Пусть наши беспокойные будни всегда сопровождают присутствие духа, неизменная удача, преданные друзья и соратники, любовь, понимание и поддержка близких.– Большое спасибо, Павел Сергеевич! Позвольте поздравить Вас от лица всего коллектива РИА Новости с праздником. Успехов и благополучия!

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, следственный комитет россии (ск рф), россия