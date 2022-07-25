https://ria.ru/20220725/vybrosy-1804860782.html

Польша призвала приостановить систему торговли квотами на выбросы

Польша призвала приостановить систему торговли квотами на выбросы - РИА Новости, 25.07.2022

Польша призвала приостановить систему торговли квотами на выбросы

Польша предлагает на время газового кризиса приостановить действие европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS), заявила министр... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:28

2022-07-25T18:28

2022-07-25T18:35

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ВАРШАВА, 25 июл – РИА Новости. Польша предлагает на время газового кризиса приостановить действие европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS), заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на пресс-конференции.Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики."Во многих странах отход от газа или редукция газа означает больше угля. Что в такой ситуации с ETS? Для нас механизмом солидарности, который поддержал бы нашу экономику, который поддержал бы нашу энергетическую безопасность, была бы приостановка ETS до момента его комплексной реформы", - сказала Москва. "Об этой солидарности никто не говорит. Мы завтра (на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе – ред.) будем поднимать эту тему. Решительно многим странам приостановка этого механизма помогла бы и поддержала бы в дальнейшей энергетической безопасности", - добавила она.Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) работает по принципу "ограничения и торговли": устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то это производство должно купить разрешение на дополнительные выбросы. Система охватывает примерно половину выбросов ЕС и распространяется на выработку электроэнергии, нефтедобычу, металлургическую и строительную отрасли, бумажную промышленность, внутреннюю гражданскую авиацию и другие.EU ETS была запущена еще в 2005 году, однако вплоть до 2013 года подавляющее большинство разрешений выдавалось бесплатно. Затем правила ужесточились, уже минимум 40% квот распределялись через аукционы, также общее число выделяемых разрешений стало ежегодно уменьшаться. Наконец, с 2021 года торгуется примерно 57% от общего числа квот.ЕС поставил себе цель к середине века достичь климатической нейтральности - когда итоговый объем выбросов вредных газов в атмосферу будет равен нулю. Она может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.

https://ria.ru/20220518/zavisimost-1789142829.html

https://ria.ru/20220411/medvedev-1782853091.html

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Наталья Макарова

в мире, брюссель, москва, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, польша