https://ria.ru/20220725/vsu-1804841805.html

Американский офицер предупредил о коллапсе ВСУ из-за огромных потерь

Американский офицер предупредил о коллапсе ВСУ из-за огромных потерь - РИА Новости, 25.07.2022

Американский офицер предупредил о коллапсе ВСУ из-за огромных потерь

Вооруженным силам Украины грозит крах, если они продолжат нести большие потери, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Его цитирует портал... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:30

2022-07-25T17:30

2022-07-25T18:29

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вооруженным силам Украины грозит крах, если они продолжат нести большие потери, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Его цитирует портал 19FortyFive.По словам офицера, ВСУ ежедневно лишаются наиболее профессиональных бойцов, значительную часть подготовленного личного состава Киев утратил в сражении за Мариуполь. При этом вместо опытных контрактников в войска приходится брать призывников, которые никогда не держали в руках оружие. Как отмечается в исследовании Modern War Institute, только 20 процентов молодых военнослужащих, вступающих в ряды ВСУ, когда-либо стреляли из винтовок."Трудно переоценить урон, нанесенный украинской армии, <…> особенно это касается тактических командующих на уровне взвода, роты и батальона", — пишет подполковник, добавив, что потери лишают Киев возможности организовать контрнаступление.Как считает Дэвис, с каждым днем риск коллапса Вооруженных сил Украины растет из-за замены профессиональных военных на новобранцев. Он отметил, что просто так компенсировать утрату спецназа не получится.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220725/zapad-1804812372.html

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803862541.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, россия