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В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал - РИА Новости, 25.07.2022
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В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал
В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал - РИА Новости, 25.07.2022
В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал
Опрошенные РИА Новости депутаты Московской городской думы заявили, что скептически смотрят на инициативу по переименованию Киевского вокзала, отметив, что она... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:02
2022-07-25T17:04
василий власов
сергей миронов
елена николаева
московская городская дума
москва
россия
справедливая россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости депутаты Московской городской думы заявили, что скептически смотрят на инициативу по переименованию Киевского вокзала, отметив, что она носит конъюнктурный характер, а нынешнее название уже закрепилось исторически.Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов рассказал, что в мэрию Москвы будет направлено предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский. Переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название – Брянский.Руководитель постоянного депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева заявила РИА Новости, что инициатива кажется ей спорной."Во-первых, это как-то очень конъюнктурно, на хайпе, не думая о будущем наших братских, несмотря ни на что, народов. "Все пройдет, пройдет и это…", все вернется на круги своя, и мы, верю, вновь выстроим добрососедские отношения. Грустно, что "взбесившаяся топонимика" - неуместные переименования исторических названий - стали массовой эпидемией, причем во многих странах, что вызывает часто лишь сожаление от глупости политиков и неумение видеть горизонт далее 10 лет. Кто через несколько лет вспомнит о Борисе Джонсоне, и что он сделал для страны, именем которого переназвали прежние улицы Льва Толстого и Маяковского и других на Украине?" - сказала Николаева.Она отметила, что свое нынешнее название Киевский вокзал получил благодаря магистральному железнодорожному маршруту более 88 лет назад. Создан уникальный район, сочетающийся не только тематически, но и архитектурно: Киевский вокзал, три одноименные станции метро, площадь, гостиница, улица, памятник Лесе Украинке, Украинский бульвар, берущий начало у Киевского вокзала, набережная Тараса Шевченко. "Это тоже будем менять? И что делать с Киевской Русью – "матерью городов русских", переписывать летописцев?" - добавила Николаева.Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме Магомед Яндиев высказал мнение, что для смены названия нет никаких оснований. "Отношение отрицательное. Киевский вокзал это устоявшийся, уже исторический термин, оснований его менять нет", - заявил агентству депутат.Здание Киевского железнодорожного вокзала было заложено в 1914 по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с элементами ампира, было нетипичным для архитектуры Москвы начала XX века, когда предпочтение отдавалось модерну. К вокзальному зданию примыкает дебаркадер, спроектированный архитектором Владимиром Шуховым: пространство над платформами перекрывает односводчатое остекленное арочное покрытие длиной более 320 метров и высотой почти 30 метров. Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.
https://ria.ru/20220724/vokzal-1804678729.html
https://ria.ru/20220711/pereimenovanie-1801714052.html
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василий власов, сергей миронов, елена николаева, московская городская дума, москва, россия, справедливая россия
17:02 25.07.2022 (обновлено: 17:04 25.07.2022)
 
В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал

Депутаты Мосгордумы относятся скептически к переименованию Киевского вокзала

© http://ru.wikipedia.orgКиевский вокзал
Киевский вокзал
© http://ru.wikipedia.org
Киевский вокзал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости депутаты Московской городской думы заявили, что скептически смотрят на инициативу по переименованию Киевского вокзала, отметив, что она носит конъюнктурный характер, а нынешнее название уже закрепилось исторически.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов рассказал, что в мэрию Москвы будет направлено предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский. Переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название – Брянский.
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 22:38
В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский
Руководитель постоянного депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева заявила РИА Новости, что инициатива кажется ей спорной.
"Во-первых, это как-то очень конъюнктурно, на хайпе, не думая о будущем наших братских, несмотря ни на что, народов. "Все пройдет, пройдет и это…", все вернется на круги своя, и мы, верю, вновь выстроим добрососедские отношения. Грустно, что "взбесившаяся топонимика" - неуместные переименования исторических названий - стали массовой эпидемией, причем во многих странах, что вызывает часто лишь сожаление от глупости политиков и неумение видеть горизонт далее 10 лет. Кто через несколько лет вспомнит о Борисе Джонсоне, и что он сделал для страны, именем которого переназвали прежние улицы Льва Толстого и Маяковского и других на Украине?" - сказала Николаева.
Она отметила, что свое нынешнее название Киевский вокзал получил благодаря магистральному железнодорожному маршруту более 88 лет назад. Создан уникальный район, сочетающийся не только тематически, но и архитектурно: Киевский вокзал, три одноименные станции метро, площадь, гостиница, улица, памятник Лесе Украинке, Украинский бульвар, берущий начало у Киевского вокзала, набережная Тараса Шевченко. "Это тоже будем менять? И что делать с Киевской Русью – "матерью городов русских", переписывать летописцев?" - добавила Николаева.
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:27
В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме Магомед Яндиев высказал мнение, что для смены названия нет никаких оснований. "Отношение отрицательное. Киевский вокзал это устоявшийся, уже исторический термин, оснований его менять нет", - заявил агентству депутат.
Здание Киевского железнодорожного вокзала было заложено в 1914 по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с элементами ампира, было нетипичным для архитектуры Москвы начала XX века, когда предпочтение отдавалось модерну. К вокзальному зданию примыкает дебаркадер, спроектированный архитектором Владимиром Шуховым: пространство над платформами перекрывает односводчатое остекленное арочное покрытие длиной более 320 метров и высотой почти 30 метров. Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.
Агитационный плакат партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 08:18
В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя
 
Василий ВласовСергей МироновЕлена НиколаеваМосковская городская думаМоскваРоссияСправедливая Россия
 
 
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