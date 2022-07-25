https://ria.ru/20220725/vokzal-1804834641.html

В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал

В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал - РИА Новости, 25.07.2022

В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал

Опрошенные РИА Новости депутаты Московской городской думы заявили, что скептически смотрят на инициативу по переименованию Киевского вокзала, отметив, что она... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:02

2022-07-25T17:02

2022-07-25T17:04

василий власов

сергей миронов

елена николаева

московская городская дума

москва

россия

справедливая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/56/150575632_0:2:650:368_1920x0_80_0_0_b020b0976b349194e19c75ee49c6ab51.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости депутаты Московской городской думы заявили, что скептически смотрят на инициативу по переименованию Киевского вокзала, отметив, что она носит конъюнктурный характер, а нынешнее название уже закрепилось исторически.Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов рассказал, что в мэрию Москвы будет направлено предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский. Переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название – Брянский.Руководитель постоянного депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева заявила РИА Новости, что инициатива кажется ей спорной."Во-первых, это как-то очень конъюнктурно, на хайпе, не думая о будущем наших братских, несмотря ни на что, народов. "Все пройдет, пройдет и это…", все вернется на круги своя, и мы, верю, вновь выстроим добрососедские отношения. Грустно, что "взбесившаяся топонимика" - неуместные переименования исторических названий - стали массовой эпидемией, причем во многих странах, что вызывает часто лишь сожаление от глупости политиков и неумение видеть горизонт далее 10 лет. Кто через несколько лет вспомнит о Борисе Джонсоне, и что он сделал для страны, именем которого переназвали прежние улицы Льва Толстого и Маяковского и других на Украине?" - сказала Николаева.Она отметила, что свое нынешнее название Киевский вокзал получил благодаря магистральному железнодорожному маршруту более 88 лет назад. Создан уникальный район, сочетающийся не только тематически, но и архитектурно: Киевский вокзал, три одноименные станции метро, площадь, гостиница, улица, памятник Лесе Украинке, Украинский бульвар, берущий начало у Киевского вокзала, набережная Тараса Шевченко. "Это тоже будем менять? И что делать с Киевской Русью – "матерью городов русских", переписывать летописцев?" - добавила Николаева.Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме Магомед Яндиев высказал мнение, что для смены названия нет никаких оснований. "Отношение отрицательное. Киевский вокзал это устоявшийся, уже исторический термин, оснований его менять нет", - заявил агентству депутат.Здание Киевского железнодорожного вокзала было заложено в 1914 по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с элементами ампира, было нетипичным для архитектуры Москвы начала XX века, когда предпочтение отдавалось модерну. К вокзальному зданию примыкает дебаркадер, спроектированный архитектором Владимиром Шуховым: пространство над платформами перекрывает односводчатое остекленное арочное покрытие длиной более 320 метров и высотой почти 30 метров. Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.

https://ria.ru/20220724/vokzal-1804678729.html

https://ria.ru/20220711/pereimenovanie-1801714052.html

https://ria.ru/20220710/prezident-1801494854.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий власов, сергей миронов, елена николаева, московская городская дума, москва, россия, справедливая россия