17:02 25.07.2022 (обновлено: 17:04 25.07.2022)
В Мосгордуме отнеслись скептически к идее переименовать Киевский вокзал
Депутаты Мосгордумы относятся скептически к переименованию Киевского вокзала
© http://ru.wikipedia.orgКиевский вокзал
© http://ru.wikipedia.org
Киевский вокзал. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости депутаты Московской городской думы заявили, что скептически смотрят на инициативу по переименованию Киевского вокзала, отметив, что она носит конъюнктурный характер, а нынешнее название уже закрепилось исторически.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов рассказал, что в мэрию Москвы будет направлено предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский. Переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название – Брянский.
Руководитель постоянного депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева заявила РИА Новости, что инициатива кажется ей спорной.
"Во-первых, это как-то очень конъюнктурно, на хайпе, не думая о будущем наших братских, несмотря ни на что, народов. "Все пройдет, пройдет и это…", все вернется на круги своя, и мы, верю, вновь выстроим добрососедские отношения. Грустно, что "взбесившаяся топонимика" - неуместные переименования исторических названий - стали массовой эпидемией, причем во многих странах, что вызывает часто лишь сожаление от глупости политиков и неумение видеть горизонт далее 10 лет. Кто через несколько лет вспомнит о Борисе Джонсоне, и что он сделал для страны, именем которого переназвали прежние улицы Льва Толстого и Маяковского и других на Украине?" - сказала Николаева.
Она отметила, что свое нынешнее название Киевский вокзал получил благодаря магистральному железнодорожному маршруту более 88 лет назад. Создан уникальный район, сочетающийся не только тематически, но и архитектурно: Киевский вокзал, три одноименные станции метро, площадь, гостиница, улица, памятник Лесе Украинке, Украинский бульвар, берущий начало у Киевского вокзала, набережная Тараса Шевченко. "Это тоже будем менять? И что делать с Киевской Русью – "матерью городов русских", переписывать летописцев?" - добавила Николаева.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме Магомед Яндиев высказал мнение, что для смены названия нет никаких оснований. "Отношение отрицательное. Киевский вокзал это устоявшийся, уже исторический термин, оснований его менять нет", - заявил агентству депутат.
Здание Киевского железнодорожного вокзала было заложено в 1914 по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с элементами ампира, было нетипичным для архитектуры Москвы начала XX века, когда предпочтение отдавалось модерну. К вокзальному зданию примыкает дебаркадер, спроектированный архитектором Владимиром Шуховым: пространство над платформами перекрывает односводчатое остекленное арочное покрытие длиной более 320 метров и высотой почти 30 метров. Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.