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Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание - РИА Новости, 25.07.2022
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Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание
Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание - РИА Новости, 25.07.2022
Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Липецке, где пострадали 15 человек, заявил, что потерял сознание, сообщила мэр города Евгения Уваркина. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:03
2022-07-25T13:09
происшествия
липецк
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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Липецке, где пострадали 15 человек, заявил, что потерял сознание, сообщила мэр города Евгения Уваркина.По данным властей, на улице Катукова в Липецке столкнулись два автобуса и легковушка, пострадали 15 человек, восьмерых госпитализировали."Автобус 379 маршрута — ПАЗ 2016 года выпуска, исправен, проходил все необходимые осмотры и проверки. Предварительная причина — человеческий фактор. Водитель утверждает, что потерял сознание. Перевозчик заверил, что готов оказать содействие следствию и необходимую помощь пострадавшим", — написала Уваркина в Telegram-канале .
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происшествия, липецк
13:03 25.07.2022 (обновлено: 13:09 25.07.2022)
 
Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание

Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса заявил, что потерял сознание

© Фото : Пресс-служба УМВД России по Липецкой областиНа месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Липецкой области
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Липецке, где пострадали 15 человек, заявил, что потерял сознание, сообщила мэр города Евгения Уваркина.
По данным властей, на улице Катукова в Липецке столкнулись два автобуса и легковушка, пострадали 15 человек, восьмерых госпитализировали.
Автомобиль полиции Доминиканы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
08:27
Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане
"Автобус 379 маршрута — ПАЗ 2016 года выпуска, исправен, проходил все необходимые осмотры и проверки. Предварительная причина — человеческий фактор. Водитель утверждает, что потерял сознание. Перевозчик заверил, что готов оказать содействие следствию и необходимую помощь пострадавшим", — написала Уваркина в Telegram-канале .
 
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