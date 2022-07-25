13:03 25.07.2022 (обновлено: 13:09 25.07.2022)
Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание
Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса заявил, что потерял сознание
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Липецкой областиНа месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Липецкой области
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Липецке, где пострадали 15 человек, заявил, что потерял сознание, сообщила мэр города Евгения Уваркина.
По данным властей, на улице Катукова в Липецке столкнулись два автобуса и легковушка, пострадали 15 человек, восьмерых госпитализировали.
"Автобус 379 маршрута — ПАЗ 2016 года выпуска, исправен, проходил все необходимые осмотры и проверки. Предварительная причина — человеческий фактор. Водитель утверждает, что потерял сознание. Перевозчик заверил, что готов оказать содействие следствию и необходимую помощь пострадавшим", — написала Уваркина в Telegram-канале .