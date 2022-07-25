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Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание

Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание - РИА Новости, 25.07.2022

Водитель попавшего в ДТП в Липецке автобуса потерял сознание

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Липецке, где пострадали 15 человек, заявил, что потерял сознание, сообщила мэр города Евгения Уваркина. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:03

2022-07-25T13:03

2022-07-25T13:09

происшествия

липецк

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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Липецке, где пострадали 15 человек, заявил, что потерял сознание, сообщила мэр города Евгения Уваркина.По данным властей, на улице Катукова в Липецке столкнулись два автобуса и легковушка, пострадали 15 человек, восьмерых госпитализировали."Автобус 379 маршрута — ПАЗ 2016 года выпуска, исправен, проходил все необходимые осмотры и проверки. Предварительная причина — человеческий фактор. Водитель утверждает, что потерял сознание. Перевозчик заверил, что готов оказать содействие следствию и необходимую помощь пострадавшим", — написала Уваркина в Telegram-канале .

https://ria.ru/20220725/dtp-1804698348.html

липецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, липецк