https://ria.ru/20220725/voda-1804781550.html

Петербург не уйдет под воду к середине века, заверили эксперты

Петербург не уйдет под воду к середине века, заверили эксперты - РИА Новости, 25.07.2022

Петербург не уйдет под воду к середине века, заверили эксперты

Эксперты в области климатологии не опасаются того, что Санкт-Петербург и Северо-западный регион могут к середине XXI века оказаться под водой из-за глобальных... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:19

2022-07-25T14:19

2022-07-25T14:19

земля

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

глобальное потепление

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Эксперты в области климатологии не опасаются того, что Санкт-Петербург и Северо-западный регион могут к середине XXI века оказаться под водой из-за глобальных климатических изменений."Изменения климата все же очень инерционны… Что касается роста уровня моря, то… я думаю, что этого не случится к середине века точно… Пока что больше чем на метр в ближайшие десятилетия и даже к концу века рост уровня моря не ожидается", - сказала журналистам ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Елена Акентьева, отвечая на соответствующий вопрос.Как пояснил и.о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды Санкт-Петербургского государственного университета Артём Павловский, для того, чтобы уровень Мирового океана повысился более чем на 1 метр, скорость такого роста должна возрасти в 10 раз. Для этого ледники должны начать интенсивно таять, чего в настоящее время не наблюдается."Но дело в том, что мнения специалистов о том, как (интенсивно) будут таять (ледники), очень сильно расходятся. По экстремальным оценкам, в середине следующего века в 2150 году уровень (Мирового океана) может подняться до 2,5 метров… Но это самые экстремальные… оценки, так что к 2050 году никаких экстремальных голливудских сценариев нас точно не ожидает", - заключил Павловский.Он добавил, что при отказе от сокращения выбросов парниковых газов глобальное потепление через несколько тысяч лет может вернуть климат на Земле к тому состоянию, которое наблюдалось более 3,5 миллионов лет назад."Если, например, вообще никаких действий не предпринимать по сокращению выбросов парниковых газов, если глобальное потепление будет развиваться по экстремальному сценарию, то в течение нескольких тысяч лет климат может прийти к состоянию среднего плиоцена (более 3,5 миллионов лет назад), и уровень (Мирового океана) может подняться до 15 метров", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html

https://ria.ru/20220724/sochi-1804614167.html

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земля, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, глобальное потепление, наука