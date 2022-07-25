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VK Fest собрал рекордные 175 тысяч человек
VK Fest собрал рекордные 175 тысяч человек - РИА Новости, 25.07.2022
VK Fest собрал рекордные 175 тысяч человек
Спустя два года онлайна VK Fest прошел одновременно в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). За два фестивальных дня open-air посетили... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:24
2022-07-25T16:24
2022-07-25T16:24
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спустя два года онлайна VK Fest прошел одновременно в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). За два фестивальных дня open-air посетили рекордные 175 тысяч человек, а за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей.Фестиваль проходил с 23 по 24 июля в московском Парке Горького, петербургском Парке 300-летия и на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса. В open-air поучаствовали артисты, актеры, блогеры, клиперы и спортсмены. Для гостей фестиваля свои хиты исполнили больше 80 музыкантов. Среди них Баста, Руки Вверх, Звери, МакSим, PHARAOH, OG Buda, Jony, Клава Кока, HammAli & Navai, Slava Marlow, Егор Крид. Роли ведущих взяли на себя Владимир Маркони, Ида Галич и другие знаменитости.Гости VK Fest также поучаствовали в активностях и посетили 250 тематических зон фестиваля в трех городах. В зоне VK Музыки в Парке Горького можно было поучаствовать в профессиональной записи трека, в зоне VK Клипов снять клипы и выиграть призы, а в зоне "Блогеры" попробовать себя в качестве лидера мнений.На главной сцене VK Fest также выступили клиперы — GAVRILINA, DAVA, Даня Милохин, Егор Шип, ESMI, KARA KROSS, Тима Акимов, Хабиб и другие. 24 июля объявили результаты первой "Премии VK Клипов": 14 лучших клиперов получили награды в 12 номинациях.Гости фестиваля могли посетить лекторий, где перед аудиторией выступили спикеры и эксперты. Среди них — Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Александр Цыпкин, Сергей Безруков, Михаил Лабковский, Сергей Гармаш и другие.
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vk fest, вконтакте
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спустя два года онлайна VK Fest прошел одновременно в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). За два фестивальных дня open-air посетили рекордные 175 тысяч человек, а за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей.
Фестиваль проходил с 23 по 24 июля в московском Парке Горького, петербургском Парке 300-летия и на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса. В open-air поучаствовали артисты, актеры, блогеры, клиперы и спортсмены. Для гостей фестиваля свои хиты исполнили больше 80 музыкантов. Среди них Баста, Руки Вверх, Звери, МакSим, PHARAOH, OG Buda, Jony, Клава Кока, HammAli & Navai, Slava Marlow, Егор Крид. Роли ведущих взяли на себя Владимир Маркони, Ида Галич и другие знаменитости.
Гости VK Fest также поучаствовали в активностях и посетили 250 тематических зон фестиваля в трех городах. В зоне VK Музыки в Парке Горького можно было поучаствовать в профессиональной записи трека, в зоне VK Клипов снять клипы и выиграть призы, а в зоне "Блогеры" попробовать себя в качестве лидера мнений.
На главной сцене VK Fest также выступили клиперы — GAVRILINA, DAVA, Даня Милохин, Егор Шип, ESMI, KARA KROSS, Тима Акимов, Хабиб и другие. 24 июля объявили результаты первой "Премии VK Клипов": 14 лучших клиперов получили награды в 12 номинациях.
Гости фестиваля могли посетить лекторий, где перед аудиторией выступили спикеры и эксперты. Среди них — Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Александр Цыпкин, Сергей Безруков, Михаил Лабковский, Сергей Гармаш и другие.