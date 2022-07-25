https://ria.ru/20220725/vklady-1804699661.html

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам - РИА Новости, 25.07.2022

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк с понедельника снизил ставки по вкладам - теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 7%, следует из сообщения банка и информации на... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:51

2022-07-25T08:51

2022-07-25T11:37

экономика

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбербанк с понедельника снизил ставки по вкладам - теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 7%, следует из сообщения банка и информации на его сайте.Согласно данным Сбербанка, максимальная доходность по вкладам в рублях снижена на 1 процентный пункт - до 7%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок один год. Кроме того, минимальная сумма вклада при этом составляет 100 тысяч рублей.При оформлении вклада на меньший срок доходность будет ниже: максимальная ставка по рублевым вкладам на срок один месяц теперь составит лишь 5,5%, на два месяца - 5,75%, на четыре - 6,5%, а на семь - 6,75%.В Сбербанке подтвердили РИА Новости информацию о снижении ставок, отметив, что "условия по вкладам находятся на уровне среднерыночных значений". По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ составляла 7,645%.Одновременно Сбербанк запустил акцию до 3 октября, в рамках которой снизил минимальную базовую ставку для потребительских кредитов на 1 процентный пункт, до 13,9%.Банк принял такие решения после того, как ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку до 8% годовых.Сбербанк также с понедельника уменьшил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,6 процентного пункта, минимальная стоимость кредита по этим программам теперь составляет 9,9%.

https://realty.ria.ru/20220725/ipoteka-1804686687.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)