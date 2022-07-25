https://ria.ru/20220725/vklady-1804699661.html
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам - РИА Новости, 25.07.2022
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк с понедельника снизил ставки по вкладам - теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 7%, следует из сообщения банка и информации на... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:51
2022-07-25T08:51
2022-07-25T11:37
экономика
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбербанк с понедельника снизил ставки по вкладам - теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 7%, следует из сообщения банка и информации на его сайте.Согласно данным Сбербанка, максимальная доходность по вкладам в рублях снижена на 1 процентный пункт - до 7%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок один год. Кроме того, минимальная сумма вклада при этом составляет 100 тысяч рублей.При оформлении вклада на меньший срок доходность будет ниже: максимальная ставка по рублевым вкладам на срок один месяц теперь составит лишь 5,5%, на два месяца - 5,75%, на четыре - 6,5%, а на семь - 6,75%.В Сбербанке подтвердили РИА Новости информацию о снижении ставок, отметив, что "условия по вкладам находятся на уровне среднерыночных значений". По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ составляла 7,645%.Одновременно Сбербанк запустил акцию до 3 октября, в рамках которой снизил минимальную базовую ставку для потребительских кредитов на 1 процентный пункт, до 13,9%.Банк принял такие решения после того, как ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку до 8% годовых.Сбербанк также с понедельника уменьшил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,6 процентного пункта, минимальная стоимость кредита по этим программам теперь составляет 9,9%.
https://realty.ria.ru/20220725/ipoteka-1804686687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
08:51 25.07.2022 (обновлено: 11:37 25.07.2022)
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по рублевым депозитам в Сбербанке составит семь процентов
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Сбербанк с понедельника снизил ставки по вкладам - теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 7%, следует из сообщения банка и информации
на его сайте.
Согласно данным Сбербанка
, максимальная доходность по вкладам в рублях снижена на 1 процентный пункт - до 7%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок один год. Кроме того, минимальная сумма вклада при этом составляет 100 тысяч рублей.
При оформлении вклада на меньший срок доходность будет ниже: максимальная ставка по рублевым вкладам на срок один месяц теперь составит лишь 5,5%, на два месяца - 5,75%, на четыре - 6,5%, а на семь - 6,75%.
В Сбербанке подтвердили РИА Новости информацию о снижении ставок, отметив, что "условия по вкладам находятся на уровне среднерыночных значений". По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ составляла 7,645%.
Одновременно Сбербанк запустил акцию до 3 октября, в рамках которой снизил минимальную базовую ставку для потребительских кредитов на 1 процентный пункт, до 13,9%.
Банк принял такие решения после того, как ЦБ
в пятницу снизил ключевую ставку до 8% годовых.
Сбербанк также с понедельника уменьшил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,6 процентного пункта, минимальная стоимость кредита по этим программам теперь составляет 9,9%.