https://ria.ru/20220725/vizy-1804729329.html

Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию

Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию - РИА Новости, 25.07.2022

Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию

Финляндия не будет прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:11

2022-07-25T11:11

2022-07-25T14:39

санна марин

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новости - туризм

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Финляндия не будет прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.Глава правительства Санна Марин сейчас находится в отпуске.Власти страны 15 июля сняли ограничения, вводившиеся ранее из-за пандемии COVID-19, после чего некоторые депутаты потребовали прекратить выдачу виз в России, последовав примеру стран Прибалтики."Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией ... Есть готовность и к другим действиям", — отметила Туппурайнен в комментарии газете Ilta-Sanomat.При этом она подчеркнула, что Хельсинки не готовит собственных мер по данному вопросу.Граница между Россией и Финляндией была закрыта для туризма с марта 2020 года.

https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803772444.html

https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804339572.html

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санна марин, финляндия, россия, украина, евросоюз, новости - туризм