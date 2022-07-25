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Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220725/vizy-1804729329.html
Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию
Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию - РИА Новости, 25.07.2022
Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию
Финляндия не будет прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:11
2022-07-25T14:39
санна марин
финляндия
россия
украина
евросоюз
туризм
новости - туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Финляндия не будет прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.Глава правительства Санна Марин сейчас находится в отпуске.Власти страны 15 июля сняли ограничения, вводившиеся ранее из-за пандемии COVID-19, после чего некоторые депутаты потребовали прекратить выдачу виз в России, последовав примеру стран Прибалтики."Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией ... Есть готовность и к другим действиям", — отметила Туппурайнен в комментарии газете Ilta-Sanomat.При этом она подчеркнула, что Хельсинки не готовит собственных мер по данному вопросу.Граница между Россией и Финляндией была закрыта для туризма с марта 2020 года.
https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803772444.html
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санна марин, финляндия, россия, украина, евросоюз, новости - туризм
11:11 25.07.2022 (обновлено: 14:39 25.07.2022)
 
Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию

Министр по делам ЕС: Финляндия не собирается прекращать выдавать визы россиянам

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Финляндия не будет прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.
Глава правительства Санна Марин сейчас находится в отпуске.
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Российские туристы рассказали о проблеме с вывозом товаров из Финляндии
Власти страны 15 июля сняли ограничения, вводившиеся ранее из-за пандемии COVID-19, после чего некоторые депутаты потребовали прекратить выдачу виз в России, последовав примеру стран Прибалтики.
"Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией ... Есть готовность и к другим действиям", — отметила Туппурайнен в комментарии газете Ilta-Sanomat.
При этом она подчеркнула, что Хельсинки не готовит собственных мер по данному вопросу.
Граница между Россией и Финляндией была закрыта для туризма с марта 2020 года.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 18:40Туризм
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