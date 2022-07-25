https://ria.ru/20220725/vizy-1804729329.html
Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию
Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию - РИА Новости, 25.07.2022
Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию
Финляндия не будет прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:11
2022-07-25T11:11
2022-07-25T14:39
санна марин
финляндия
россия
украина
евросоюз
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_64585fc4a30bdfd58e0bae110bf21818.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Финляндия не будет прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.Глава правительства Санна Марин сейчас находится в отпуске.Власти страны 15 июля сняли ограничения, вводившиеся ранее из-за пандемии COVID-19, после чего некоторые депутаты потребовали прекратить выдачу виз в России, последовав примеру стран Прибалтики."Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией ... Есть готовность и к другим действиям", — отметила Туппурайнен в комментарии газете Ilta-Sanomat.При этом она подчеркнула, что Хельсинки не готовит собственных мер по данному вопросу.Граница между Россией и Финляндией была закрыта для туризма с марта 2020 года.
https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803772444.html
https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804339572.html
финляндия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929230_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4152c2d32625de7694724d9609e94e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санна марин, финляндия, россия, украина, евросоюз, новости - туризм
11:11 25.07.2022 (обновлено: 14:39 25.07.2022)
Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в Россию
Министр по делам ЕС: Финляндия не собирается прекращать выдавать визы россиянам