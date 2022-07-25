19:50 25.07.2022 (обновлено: 20:24 25.07.2022)
Алисия Викандер рассказала о выкидыше
Актриса Алисия Викандер рассказала о выкидыше, случившемся в прошлом году
© AP Photo / Invision/ Joel RyanАктеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Алисия Викандер призналась, что потеряла ребенка в 2021 году, передает The Times. По ее словам, в тот момент она была на пике славы.
"Когда в глазах других людей я была на вершине славы, мне было грустнее всего. Я просила себя принять случившееся, но не знала, что делать. У меня были перелеты первым классом, пятизвездочные отели, но я всегда была одинока", – сказала девушка.
Когда именно и на каком сроке это случилось, артистка уточнять не стала. Вместе с актером Майклом Фассбендером она воспитывает ребенка, но для его появления на свет "потребовалось время", отметила Викандер.
"Фильм "Свет в океане" теперь имеет для меня особое значение. Выкидыш был таким экстремальным и болезненным – конечно, это заставило меня вспомнить картину", – добавила Алисия.
Алисия и Майкл познакомились на съемках фильма: по сюжету влюбленная пара переезжает на остров с маяком. Они пытаются родить детей, но главная героиня переживает два выкидыша.