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Алисия Викандер рассказала о выкидыше - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
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Алисия Викандер рассказала о выкидыше
Алисия Викандер рассказала о выкидыше - РИА Новости, 25.07.2022
Алисия Викандер рассказала о выкидыше
Алисия Викандер призналась, что потеряла ребенка в 2021 году, передает The Times. По ее словам, в тот момент она была на пике славы. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:50
2022-07-25T20:24
культура
новости культуры
майкл фассбендер
алисия викандер
знаменитости
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Алисия Викандер призналась, что потеряла ребенка в 2021 году, передает The Times. По ее словам, в тот момент она была на пике славы.Когда именно и на каком сроке это случилось, артистка уточнять не стала. Вместе с актером Майклом Фассбендером она воспитывает ребенка, но для его появления на свет "потребовалось время", отметила Викандер.Алисия и Майкл познакомились на съемках фильма: по сюжету влюбленная пара переезжает на остров с маяком. Они пытаются родить детей, но главная героиня переживает два выкидыша.
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новости культуры, майкл фассбендер, алисия викандер, знаменитости
19:50 25.07.2022 (обновлено: 20:24 25.07.2022)
 
Алисия Викандер рассказала о выкидыше

Актриса Алисия Викандер рассказала о выкидыше, случившемся в прошлом году

© AP Photo / Invision/ Joel RyanАктеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
Актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Алисия Викандер призналась, что потеряла ребенка в 2021 году, передает The Times. По ее словам, в тот момент она была на пике славы.

"Когда в глазах других людей я была на вершине славы, мне было грустнее всего. Я просила себя принять случившееся, но не знала, что делать. У меня были перелеты первым классом, пятизвездочные отели, но я всегда была одинока", – сказала девушка.

Когда именно и на каком сроке это случилось, артистка уточнять не стала. Вместе с актером Майклом Фассбендером она воспитывает ребенка, но для его появления на свет "потребовалось время", отметила Викандер.

"Фильм "Свет в океане" теперь имеет для меня особое значение. Выкидыш был таким экстремальным и болезненным – конечно, это заставило меня вспомнить картину", – добавила Алисия.

Алисия и Майкл познакомились на съемках фильма: по сюжету влюбленная пара переезжает на остров с маяком. Они пытаются родить детей, но главная героиня переживает два выкидыша.
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