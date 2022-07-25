https://ria.ru/20220725/vikander-1804848561.html

Алисия Викандер рассказала о выкидыше

Алисия Викандер рассказала о выкидыше - РИА Новости, 25.07.2022

Алисия Викандер рассказала о выкидыше

Алисия Викандер призналась, что потеряла ребенка в 2021 году, передает The Times. По ее словам, в тот момент она была на пике славы. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:50

2022-07-25T19:50

2022-07-25T20:24

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Алисия Викандер призналась, что потеряла ребенка в 2021 году, передает The Times. По ее словам, в тот момент она была на пике славы.Когда именно и на каком сроке это случилось, артистка уточнять не стала. Вместе с актером Майклом Фассбендером она воспитывает ребенка, но для его появления на свет "потребовалось время", отметила Викандер.Алисия и Майкл познакомились на съемках фильма: по сюжету влюбленная пара переезжает на остров с маяком. Они пытаются родить детей, но главная героиня переживает два выкидыша.

https://ria.ru/20220725/brukhunova-1804761446.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

новости культуры, майкл фассбендер, алисия викандер, знаменитости