https://ria.ru/20220725/verbovka-1804866770.html

Грозев признался в участии в операции Киева по вербовке российских летчиков

Грозев признался в участии в операции Киева по вербовке российских летчиков - РИА Новости, 25.07.2022

Грозев признался в участии в операции Киева по вербовке российских летчиков

Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев признался, что украинская сторона пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:45

2022-07-25T18:45

2022-07-25T19:21

происшествия

украина

россия

воздушно-космические силы россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев признался, что украинская сторона пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов российских ВКС. При этом он настаивает, что сам якобы действовал только как документалист.При этом в ФСБ считают, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки.Грозев рассказал, что несколько украинских оперативников, которые устроили эту операцию, предложили российским военным пилотам сдаться. "Что правда, так это то, что я участвовал в этой "безумнее, чем вымысел, истории" о тройных агентах, поддельных паспортах и фальшивых подругах как режиссер-документалист. Да, мы вели хронику одной из самых странных контр-контрразведывательных операций всех времен", — написал он в Twitter, приводя свою версию событий, связанных с планировавшимся угоном российских самолетов.Он утверждает, что российские силовики не смогли установить личности украинских агентов, а спецслужбы Киева якобы поняли, что им не удастся получить настоящего российского пилота, а также передавали якобы фейковые карты расположения ПВО.Ранее ФСБ сообщила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, Киев хотел склонить российских летчиков за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС угнать самолеты и после перелета посадить их на украинские военные аэродромы. Российскому летчику за угон боевого самолета обещали заплатить до двух миллионов долларов, а жен — отправить в Прибалтику, Германию, Болгарию. В реальности же украинская разведка планировала взять в заложники семью пилота, угнавшего самолет на Украину, а штурмана планировали ликвидировать.Согласно обнародованным ФСБ материалам, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым удалось уничтожить несколько украинских военных объектов.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* Внесено в реестр СМИ-иноагентов

https://ria.ru/20220720/verbovka-1803730161.html

https://ria.ru/20220725/razvedka-1804767352.html

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, украина, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр