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В Подмосковье вандал изрисовал свастикой памятник "Рубеж обороны Москвы" - РИА Новости, 25.07.2022
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В Подмосковье вандал изрисовал свастикой памятник "Рубеж обороны Москвы"
В Подмосковье вандал изрисовал свастикой памятник "Рубеж обороны Москвы" - РИА Новости, 25.07.2022
В Подмосковье вандал изрисовал свастикой памятник "Рубеж обороны Москвы"
Вандал в маске изрисовал памятник "Рубеж обороны Москвы" свастикой и сжег венок на Вечном огне в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:34
2022-07-25T12:34
красногорск
московская область (подмосковье)
вандализм
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вандал в маске изрисовал памятник "Рубеж обороны Москвы" свастикой и сжег венок на Вечном огне в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.По словам собеседника агентства, инцидент произошел сегодня ночью в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск."Мужчина белой краской нарисовал свастику на двух стеллах памятника, а затем бросил венок в Вечный огонь", - рассказал источник.По его словам, злоумышленник был в маске и камуфляжной одежде. Сейчас его ищут правоохранители.
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красногорск, московская область (подмосковье), вандализм
12:34 25.07.2022
 
В Подмосковье вандал изрисовал свастикой памятник "Рубеж обороны Москвы"

В Подмосковье памятник "Рубеж обороны Москвы" изрисовали свастикой, венок бросили в огонь

© РИА Новости / Мария МарикянВечный Огонь
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Вечный Огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вандал в маске изрисовал памятник "Рубеж обороны Москвы" свастикой и сжег венок на Вечном огне в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел сегодня ночью в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск.
"Мужчина белой краской нарисовал свастику на двух стеллах памятника, а затем бросил венок в Вечный огонь", - рассказал источник.
По его словам, злоумышленник был в маске и камуфляжной одежде. Сейчас его ищут правоохранители.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:23
В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь
 
КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Вандализм
 
 
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