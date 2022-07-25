https://ria.ru/20220725/vandal-1804752084.html

В Подмосковье вандал изрисовал свастикой памятник "Рубеж обороны Москвы"

В Подмосковье вандал изрисовал свастикой памятник "Рубеж обороны Москвы" - РИА Новости, 25.07.2022

В Подмосковье вандал изрисовал свастикой памятник "Рубеж обороны Москвы"

Вандал в маске изрисовал памятник "Рубеж обороны Москвы" свастикой и сжег венок на Вечном огне в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:34

2022-07-25T12:34

2022-07-25T12:34

красногорск

московская область (подмосковье)

вандализм

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вандал в маске изрисовал памятник "Рубеж обороны Москвы" свастикой и сжег венок на Вечном огне в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.По словам собеседника агентства, инцидент произошел сегодня ночью в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск."Мужчина белой краской нарисовал свастику на двух стеллах памятника, а затем бросил венок в Вечный огонь", - рассказал источник.По его словам, злоумышленник был в маске и камуфляжной одежде. Сейчас его ищут правоохранители.

https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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красногорск, московская область (подмосковье), вандализм