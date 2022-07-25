https://ria.ru/20220725/valensa-1804832666.html

Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ

Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2022

Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ

Охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после его высказываний о России, сообщает издание Super Express. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:54

2022-07-25T16:54

2022-07-25T17:25

в мире

лех валенса

мария захарова

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

матеуш моравецкий

калининградская область

польша

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ВАРШАВА, 25 июл — РИА Новости. Охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после его высказываний о России, сообщает издание Super Express.Бывший президент Польши заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что высказывания Валенсы не способны повлиять на суверенитет России, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова "рассуждениями в стиле Чикатило".Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". Как отметили в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет. Такой курс не что иное, как политическая имбецильность, констатировал он.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.

https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/valensa-1801704798.html

россия

калининградская область

польша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лех валенса, мария захарова, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), матеуш моравецкий, калининградская область, польша