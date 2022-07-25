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Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2022
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Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ
Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2022
Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ
Охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после его высказываний о России, сообщает издание Super Express. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:54
2022-07-25T17:25
в мире
лех валенса
мария захарова
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
матеуш моравецкий
калининградская область
польша
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ВАРШАВА, 25 июл — РИА Новости. Охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после его высказываний о России, сообщает издание Super Express.Бывший президент Польши заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что высказывания Валенсы не способны повлиять на суверенитет России, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова "рассуждениями в стиле Чикатило".Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". Как отметили в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет. Такой курс не что иное, как политическая имбецильность, констатировал он.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.
https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html
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россия
калининградская область
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в мире, лех валенса, мария захарова, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), матеуш моравецкий, калининградская область, польша
16:54 25.07.2022 (обновлено: 17:25 25.07.2022)
 
Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ

Super Express: охрану Валенсы после его высказываний о России усилили

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 июл — РИА Новости. Охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после его высказываний о России, сообщает издание Super Express.

"Лех Валенса приехал в костел с двумя телохранителями", — говорится в материале. Отмечается, что ранее политика сопровождал только один охранник.

Бывший президент Польши заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что высказывания Валенсы не способны повлиять на суверенитет России, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова "рассуждениями в стиле Чикатило".
Работники энергетического сектора Польши во время акции протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Русофобия довела Польшу до предела
Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". Как отметили в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет. Такой курс не что иное, как политическая имбецильность, констатировал он.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:09В мире
Поляки сравнили Леха Валенсу с "неким Адольфом" после слов о России
 
В миреЛех ВаленсаМария ЗахароваРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Матеуш МоравецкийКалининградская областьПольша
 
 
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