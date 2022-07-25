16:54 25.07.2022 (обновлено: 17:25 25.07.2022)
Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ
Super Express: охрану Валенсы после его высказываний о России усилили
Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 июл — РИА Новости. Охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после его высказываний о России, сообщает издание Super Express.
"Лех Валенса приехал в костел с двумя телохранителями", — говорится в материале. Отмечается, что ранее политика сопровождал только один охранник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что высказывания Валенсы не способны повлиять на суверенитет России, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова "рассуждениями в стиле Чикатило".
Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". Как отметили в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет. Такой курс не что иное, как политическая имбецильность, констатировал он.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.