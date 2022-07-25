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В Британии признали, что скрывают правду об успехах России на Украине

В Британии признали, что скрывают правду об успехах России на Украине - РИА Новости, 25.07.2022

В Британии признали, что скрывают правду об успехах России на Украине

Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине, написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T03:31

2022-07-25T03:31

2022-07-25T03:31

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине, написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times.По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия ВСУ.Обозреватель заметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым "зверствам" военных.Лиддл добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.Союзные силы уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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