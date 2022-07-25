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В Британии признали, что скрывают правду об успехах России на Украине - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/uspekhi-1804689785.html
В Британии признали, что скрывают правду об успехах России на Украине
В Британии признали, что скрывают правду об успехах России на Украине - РИА Новости, 25.07.2022
В Британии признали, что скрывают правду об успехах России на Украине
Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине, написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T03:31
2022-07-25T03:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
великобритания
украина
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине, написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times.По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия ВСУ.Обозреватель заметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым "зверствам" военных.Лиддл добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.Союзные силы уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, вооруженные силы украины, великобритания, украина, в мире
03:31 25.07.2022
 
В Британии признали, что скрывают правду об успехах России на Украине

Times: западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ
Военнослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине, написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times.
По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия ВСУ.
"Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее", — обратил внимание Лиддл.
Обозреватель заметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым "зверствам" военных.
"Такие сообщения лезут в "топ" заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — считает обозреватель.
Лиддл добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
Союзные силы уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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