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Умер актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник" - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220725/uorner-1804808218.html
Умер актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник"
Умер актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник" - РИА Новости, 25.07.2022
Умер актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник"
Британский актер Дэвид Уорнер, сыгравший в фильме "Титаник" и других известных картинах, скончался в возрасте 80 лет от раковой болезни, сообщает британская... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:42
2022-07-25T15:44
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британский актер Дэвид Уорнер, сыгравший в фильме "Титаник" и других известных картинах, скончался в возрасте 80 лет от раковой болезни, сообщает британская газета Sun со ссылкой на заявление семьи актера.Как отмечается в сообщении, актер провел свои последние дни в доме престарелых Денвилл-холл, в котором предоставляется уход профессиональным актерам и представителям других театральных профессий."С тяжелым сердцем мы сообщаем новость, актер Дэвид Уорнер… скончался от ракового заболевания рано утром 24 июля в Денвилл-холле. В течение последних 18 месяцев он принимал свой диагноз с характерными благосклонностью и достоинством", - приводит издание слова семьи Уорнера.Уорнер сыграл более двухсот ролей, среди которых наиболее заметные в картинах "Омен", "Трон", "Титаник", "Затерянный мир", "Планета обезьян" и "Бандиты во времени".
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в мире, новости культуры, знаменитости, звезды
15:42 25.07.2022 (обновлено: 15:44 25.07.2022)
 
Умер актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник"

Актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник", умер от рака в возрасте 80 лет

© 20th Century Fox Film Corporation, 1997Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
© 20th Century Fox Film Corporation, 1997
Дэвид Уорнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британский актер Дэвид Уорнер, сыгравший в фильме "Титаник" и других известных картинах, скончался в возрасте 80 лет от раковой болезни, сообщает британская газета Sun со ссылкой на заявление семьи актера.
Как отмечается в сообщении, актер провел свои последние дни в доме престарелых Денвилл-холл, в котором предоставляется уход профессиональным актерам и представителям других театральных профессий.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем новость, актер Дэвид Уорнер… скончался от ракового заболевания рано утром 24 июля в Денвилл-холле. В течение последних 18 месяцев он принимал свой диагноз с характерными благосклонностью и достоинством", - приводит издание слова семьи Уорнера.
Уорнер сыграл более двухсот ролей, среди которых наиболее заметные в картинах "Омен", "Трон", "Титаник", "Затерянный мир", "Планета обезьян" и "Бандиты во времени".
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