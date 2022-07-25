https://ria.ru/20220725/uorner-1804808218.html

Умер актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник"

Умер актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник" - РИА Новости, 25.07.2022

Умер актер Дэвид Уорнер, известный по фильму "Титаник"

Британский актер Дэвид Уорнер, сыгравший в фильме "Титаник" и других известных картинах, скончался в возрасте 80 лет от раковой болезни, сообщает британская... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:42

2022-07-25T15:42

2022-07-25T15:44

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британский актер Дэвид Уорнер, сыгравший в фильме "Титаник" и других известных картинах, скончался в возрасте 80 лет от раковой болезни, сообщает британская газета Sun со ссылкой на заявление семьи актера.Как отмечается в сообщении, актер провел свои последние дни в доме престарелых Денвилл-холл, в котором предоставляется уход профессиональным актерам и представителям других театральных профессий."С тяжелым сердцем мы сообщаем новость, актер Дэвид Уорнер… скончался от ракового заболевания рано утром 24 июля в Денвилл-холле. В течение последних 18 месяцев он принимал свой диагноз с характерными благосклонностью и достоинством", - приводит издание слова семьи Уорнера.Уорнер сыграл более двухсот ролей, среди которых наиболее заметные в картинах "Омен", "Трон", "Титаник", "Затерянный мир", "Планета обезьян" и "Бандиты во времени".

https://ria.ru/20220702/terkel-1799728827.html

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