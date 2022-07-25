https://ria.ru/20220725/ukraina-1804907314.html

ЕС закрывает глаза на коррупцию в киевском режиме, заявила Захарова

ЕС закрывает глаза на коррупцию в киевском режиме, заявила Захарова - РИА Новости, 25.07.2022

ЕС закрывает глаза на коррупцию в киевском режиме, заявила Захарова

Евросоюз, продолжая поставки оружия на Украину, закрывает глаза на тотальную коррумпированность киевских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T22:20

2022-07-25T22:20

2022-07-25T22:20

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мария захарова

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз, продолжая поставки оружия на Украину, закрывает глаза на тотальную коррумпированность киевских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все последние пять месяцев безостановочного накачивания Украины оружием на Западе старались замалчивать неудобную правду о беспрецедентных рисках данной политики (продолжения поставок оружия на Украину - ред.) для внутренней безопасности ЕС и ее граждан. Закрывали глаза на тотальную коррумпированность киевских властей. Всё приносилось в жертву амбициям отдельных руководителей ЕС и его стран-членов нанести как можно больший урон России", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что теперь в правоохранительном ведомстве ЕС Европоле должны открыто признавать, что поставляемое Украине оружие "всплывает" в государствах Европы и пополняет арсеналы местной оргпреступности."Неслучайно 11 июля в Молдавии был запущен есовский "Центр по поддержке в области внутренней безопасности и управления границами", одной из ключевых задач которого является пресечение контрабанды оружия и мигрантов в Евросоюз", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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