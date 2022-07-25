ЕС закрывает глаза на коррупцию в киевском режиме, заявила Захарова
Захарова: ЕС, поставляя оружие Украине, закрывает глаза на коррупцию в киевском режиме
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз, продолжая поставки оружия на Украину, закрывает глаза на тотальную коррумпированность киевских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все последние пять месяцев безостановочного накачивания Украины оружием на Западе старались замалчивать неудобную правду о беспрецедентных рисках данной политики (продолжения поставок оружия на Украину - ред.) для внутренней безопасности ЕС и ее граждан. Закрывали глаза на тотальную коррумпированность киевских властей. Всё приносилось в жертву амбициям отдельных руководителей ЕС и его стран-членов нанести как можно больший урон России", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что теперь в правоохранительном ведомстве ЕС Европоле должны открыто признавать, что поставляемое Украине оружие "всплывает" в государствах Европы и пополняет арсеналы местной оргпреступности.
"Неслучайно 11 июля в Молдавии был запущен есовский "Центр по поддержке в области внутренней безопасности и управления границами", одной из ключевых задач которого является пресечение контрабанды оружия и мигрантов в Евросоюз", - заключила Захарова.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.